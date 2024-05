Cabildo Abierto rechaza propuesta de la coalición sobre financiamiento de partidos y está afín a votar ley de medios

DIPUTADOS Las claves de la nueva ley de medios, un controvertido proyecto que aún no está cerrado en la coalición

El tema de la publicidad electoral es central en la discusión por el actual proyecto sobre financiamiento de partidos políticos, que desde el período pasado está pendiente de aprobación. A tal punto que la comisión encargada de tratarlo dejó para el final los tres artículos sobre ese punto, mientras procura acuerdos políticos y tener las certezas jurídicas con la ley de medios.

_LCM0861.webp La ley de medios está a estudio del Parlamento desde hace un año Leonardo Carreño

Por un lado, el oficialismo delegó en la nacionalista Graciela Bianchi las negociaciones sobre la ley de medios, que es el último proyecto considerado central por el gobierno de Luis Lacalle Pou que aún no ha pasado del Parlamento, ante las objeciones planteadas por Cabildo Abierto desde el 2020.

Tras destrabarse el año pasado en Diputados como parte de un acuerdo entre Guido Manini Ríos y Álvaro Delgado al sellar la Rendición de Cuentas, el texto estuvo a punto de aprobarse en el Senado al cierre del año legislativo, pero la falta de condiciones políticas de esos días dilataron la definición y lo depositaron en la Comisión de Industria para su tratamiento.

Ahora, dirigentes de la coalición manejan que hay acuerdo para ingresarlo al plenario como grave y urgente, sin que tenga que laudarse en la comisión, según reconstruyó El Observador con consultas en todos los partidos del oficialismo.

Esa posibilidad tendrá que ser tratada en la coordinación de bancadas del próximo lunes. La ley de medios nunca llegó a ser colocada como prioridad en la Comisión de Industria y solo estuvo en el orden del día esta última semana para recibir a una delegación de Direct TV.

El senador cabildante Marcos Methol confirmó a El Observador que su partido "no va a dilatar el asunto" a sabiendas de que es "una prioridad" y que llegado el momento sí va a presentar "algún sustitutivo o aditivo" para insistir en sus ideas.

Al igual que lo hizo en Diputados, Cabildo Abierto pretende pedir la creación de una Junta de Garantías en la Comunicación Política como "organismo dependiente del Poder Legislativo" que "controle que no haya ningún medio silenciando a quien no le guste escuchar".

La idea, promovida a menudo por Manini Ríos en base a la experiencia italiana con el empresario de medios y líder político Silvio Berlusconi, es cuestionada por el sistema político y la academia. Sin embargo, tras dos años de conversaciones estancadas, Cabildo solo se remitió a proponer ese punto sin condicionar el resto del articulado.

Financiamiento de partidos: publicidad electoral quedó para el final

Con el camino de la ley de medios despejado, los senadores deberán negociar el tema de la publicidad electoral. El nacionalista Heber declaró esta semana a El País que "en la coalición hay acuerdo" para modificar la redacción votada en Diputados y dejar "un mensaje de cinco minutos en los canales" para que los partidos políticos presenten por única vez y de forma gratuita en las elecciones de octubre y en el balotaje de noviembre.

"Cabildo Abierto no participó de esa nueva formulación", dijo Marcos Methol y adelantó que en su partido hay "diferencias importantes" con lo postulado por los blancos. "Nosotros estamos muy alineados con lo que se votó en Diputados. Podríamos llegar a revisar algunos aspectos sobre la publicidad en las internas, pero pasar de los minutos establecidos por los diputados a los cinco minutos propuestos es demasiado drástico. El fin de semana lo estaremos estudiando para el lunes hacer nuestros planteos", declaró a El Observador.

-lcm8928-jpg..webp Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto Foto: Leonardo Carreño.

El texto que salió de la primera cámara supone que en los períodos electorales el tiempo de tandas publicitarias permitido se extienda a 20 minutos. Por cada hora de transmisión entre las 18 y la medianoche, se reservan diez minutos de espacios gratuitos para publicidad electoral.

Esa redacción surgió en Diputados a pedido de Cabildo y logró abroquelar al Frente Amplio –que defiende que las ondas son del Estado y por tanto los medios deben conceder estos espacios a los partidos–, al Partido Colorado y al Partido Independiente, cuyos diputados tenían dudas pero cedieron en pos de preservar un consenso.

El Partido Nacional, en cambio, no lo votó y se mantiene en contra. "No estamos de acuerdo en meternos en el trabajo y en el horario central de los canales", sostuvo el senador Heber, y añadió que "es una obsesión del Frente Amplio con los canales montevideanos, porque no es aplicable en el interior".

También Jorge Gandini, de Por la Patria, ha sido crítico desde un inicio sobre la imposibilidad de garantizar cómo se distribuyen esos minutos en la interna de cada partido, y más aún en cada departamento del interior. Otro argumento de Gandini ha sido por el costo millonario de esa fórmula: “Lo que salió de Diputados dice que lo paga el Estado, y cuesta US$ 40 millones. ¡Son cientos de canales de televisión en todo el país!”, dijo a El País.

Los diputados del Partido Nacional lograron incluir una cláusula para "facultar al Poder Ejecutivo" a que pague a los medios en cuestión "las contraprestaciones pertinentes", lo que por la vía de los hechos delega a la voluntad del gobierno de turno que los partidos tengan minutos gratis de tanda durante las campañas.

Desde el Poder Ejecutivo transmitieron en conversaciones informales a legisladores oficialistas que no estaban dispuestos a financiar esa fórmula.

Torre-Ejecutiva-DB_04.webp La redacción actual delega en el Poder Ejecutivo la facultad de financiar los minutos gratuitos que los partidos tendrían en los canales de televisión Diego Battiste

Tampoco la oposición acompaña la nueva propuesta de los blancos. "Si sobre ese punto no hubiera un acuerdo, no descartamos la posibilidad de votar divididos. No estamos comprometidos", dijo el senador socialista José Nunes.

Se trata de los artículos 12, 13 y 14 de los 31 que tiene este proyecto, buena parte de los cuales ya se votaron por unanimidad en la comisión, salvo por un párrafo del artículo 7 sobre la identificación de las donaciones en especie.

"No estamos de acuerdo en que haya minutos gratuitos en los medios, pero sí hemos avanzado en lo más importante del proyecto, que es la transparencia sobre de dónde entrar los recursos a los partidos y que no haya relación con organizaciones delictivas", sentenció Heber.

Con este nudo a desatar, primero en coalición y luego entre todos los partidos, los senadores pretenden laudar el proyecto el mismo martes en la comisión, para votarlo en el plenario en una sesión extraordinaria a la siguiente semana.

Eutanasia

La tercera gran iniciativa con final incierto es la ley de eutanasia, por la que este martes desfilarán las últimas delegaciones citadas a la Comisión de Salud Pública. "Queda recibirlas y ver si se vota como está o si se hace caso a la cantidad de modificaciones que se han planteado", afirmó el nacionalista Amín Niffouri.

Pese a que varios senadores manejaban no extenderse más allá de la primera quincena de mayo, el texto no tiene garantizado los votos para aprobarse en el Senado, mientras algunos, como Gandini, piden "no sacarlo a la carrera" antes de las internas de junio.