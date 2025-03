Candidato de Cabildo a la IMM: "Arana fue el último intendente" y los demás "meros administradores de una maquinaria rota"

A continuación, un resumen de la entrevista.

Hace dos años que vivís en Suiza. Es lógico suponer que lo primero que lo primero que te planteaste, al confirmarse tu candidatura, fue cómo responder a la pregunta obvia. ¿Cómo vas a ser candidato de un lugar donde no vivís?

Para mí es al contrario, es un enorme valor, porque yo a Montevideo lo conozco bien. Si vos tenés menos de 58 años, viví en Montevideo más que vos, pero vos no conocés Suiza. Tengo un valor sobre vos, incluso sobre una persona que conozca mucho Montevideo, porque no tienen con qué comparar. El Roque García de antes de irse a Suiza estaba menos preparado para ser candidato que el Roque García que fue a Europa, aprendió, leyó.

¿Y al comparar los dos países, te pasa que volvés, mirás la política uruguaya y te parece que le falta calidad o preparación?

No, yo no soy elitista, para nada. No creo que educación sea igual a inteligencia. Conozco a muchos burros que tienen PhD. ¿El nivel de la política uruguaya es malo? Para mí es bueno... hay chicanas como en todos lados.

Las encuestas te dan por debajo de tus socios de la Coalición. Por ejemplo, Equipos te da un 2%, un 4% a Virginia Cáceres y un 27% a Martín Lema. Quedan menos de dos meses para las elecciones. ¿Qué tan lejos te parece que, siendo realista, podrías llegar?

Estás leyendo una parte de la encuesta, lo cual es altamente peligroso. Porque a Lema le da un 27% y lo conoce todo el mundo. A mí me da un 2% y no me conoce nadie. Hay una encuesta que dice que me conoce el 14% de la mayoría. Literalmente no me conoce nadie y vengo de Cabildo Abierto, que votó un 2%. El 14% es apenas un poquito más lo que votaron a Cabildo en su momento. Yo voto poco, pero me conocen poco.

¿Pero qué tanto podría cambiar esa situación en menos de dos meses?

El desafío es que me conozcan. Para mí, ya gané porque traigo un conjunto de propuestas a la que los montevideanos nunca habían sido expuestos. Nadie nunca puso el problema de la gobernanza de Montevideo. Hay un problema de gestión en la intendencia, sí, pero hay un problema estructural.

Guido Manini Rios Foto: Leonardo Carreño

Hace unos días insistías en Fácil Desviarse (Del Sol) que no sos el candidato de CA, sino el de la Coalición Repúblicana. Sin embargo, hace unas semanas, Guido Manini Ríos decía que la coalición de gobierno "ya fue" y que se verá si se forma otra. "Hoy por hoy cada partido tiene sus autoridades, sus improntas, sus características y vaya si tendremos diferencias con el Partido Nacional", dijo en Desayunos Informales (Canal 12). ¿Es difícil ir como candidato de la Coalición cuando tu referente partidario dice algo así?

Son dos tiempos distintos. Sos un hombre político. No podés cometer ese error de juicio. Es grave.

¿Un error de quién?

Tuyo.

¿En qué sentido?

Cabildo Abierto hace un acuerdo. Soy el instrumento de un acuerdo que se hizo hace meses: presentarnos juntos como Coalición Republicana a la Intendencia Montevideo y a dos intendencias más. Yo estoy honrando el acuerdo. Son dos tiempos políticos que coinciden las declaraciones, pero él está hablando a futuro y yo soy el compromiso que Cabildo ya hizo. Entiendo que a una persona no tan informada le pueda parecer contradictorio.

Hablás de acuerdos específicos, pero hay algo de fondo de si la coalición existe más allá de una instancia electoral.

¿Existe el Partido Comunista? ¿El Partido Socialista? No existen como lema. Existe un sublema. No es un partido si vos agarrás ciencia política.

Pero cuando te eligen como candidato para la Coalición Republicana es una decisión política de Cabildo.

Mi título sería candidato de la Coalición Republicana. Negarlo sería engañar a la gente. Es importante para mí. Estoy en representación política de Cabildo Abierto, soy cabildante.

Pasando a tus propuestas, querés que las multas de tránsito dependan del nivel de ingresos. ¿Cómo funcionaría?

En muchos países se aplica así. Básicamente con tu declaración de impuestos. La multa que te ponen generalmente se asocia con días de trabajo comunitarios. Se convierte en un día de trabajo comunitario. Si ganás, $30 mil pesos, me das $3 mil o vas tres días a barrer con un escobillón. En Suiza han habido multas de US$ 200 mil dólares, calculá lo que ganaban. Hay gente que no le importa, va apurado y la paga. Y si soy tan pobre que igual no la voy a pagar...

Plantéas también "reorganizar" el cuerpo de inspectores de tránsito. ¿Qué problemas ves hoy en día con los inspectores?

El cuerpo de inspectores de tránsito es fundamental para Montevideo. Lo que nosotros queremos es que sea capaz de ver hasta el derrame de una empresa que está haciendo las cosas mal, una situación hasta de violencia familiar, un caso mal estacionado. Que sea el maestro del tránsito. Lo que está demostrado en el mundo es que el robot no le enseña a un humano. Cuando vas a pagar la patente, te encajan una multa. Te llegó dos meses después y no hay un enlace directo entre tu mala conducta y una sanción.

Sobre movilidad, muchos candidatos están haciendo hincapié en potenciar el solo bus. ¿Te parece que es una medida que vale la pena?

Por sí misma no significa nada. Yo creo que soy el único que propone que no se pague más el boleto dentro del ómnibus. Es una medida brillante y es explosivo lo que mejora el tránsito. Porque cuando vas a subir al ómnibus, vas a hacer una cola y vas pasando por el medio de pago. Si uno viene con cash, el viaje arranca cuando el guarda guardó el boleto del último tipo. Mientras sube la gente, el ómnibus está parado. Si vos podés subirte por tres puertas y bajarte por tres puertas es impresionante la mejora.

¿Cómo lo controlás?

Lo que yo he visto en Europa, es que en vez de que suba un inspector, suben por las tres puertas. Vos entrás y te sentás. Si no tenés boleto, te va a agarrar un inspector y te va a poner una multa que normalmente corresponde a 100 viajes. Tenés que haber viajado 100 veces gratis para que te haya valido la pena el riesgo.

Proponés también subir a 100 la cantidad de ediles, eliminar que el ganador en las elecciones departamentales obtenga la mayoría automática en la Junta (estas elecciones se deciden por mayoría simple, es decir, gana el que tenga más votos sin necesariamente llegue al 50% + 1, sin embargo, se le dan automáticamente representantes) y garantizar que los ediles ganen un sueldo "justo y transparente".

Tenemos problemas estructurales, uno de los problemas es que somos una ciudad cada vez más grande, más compleja. Tenemos los ediles que cobran en negro y son pocos. ¿Qué podría salir mal?

Ese cambio no lo podría hacer un intendente.

Mi programa no se llama 'programa de gobierno del intendente' se llama 'programa de transformaciones'. Es un proyecto político de largo plazo, por eso se llama Montevideo 2040.

¿Si no ganás, tu idea es seguir en la política departamental?

Sí.

¿Vas a vivir acá?

Cruzaré el puente cuando lleguemos a él.

Si Cabildo consigue ediles, ¿te imaginás liderando esa bancada?

Coordinándola.

Como Virginia Cáceres, planteás que cada municipio elija su sistema de limpieza.

Me lo copió, yo lo dije primero.

Laura Raffo, Roque García, Virginia Cáceres Foto: Leonardo Carreño

Los municipios tienen diferentes situaciones dentro de cada uno. ¿Te parece la mejor opción?

Lo que pasa es que yo estoy tomando una idea y vos la estás restringiendo. No significa que siquiera decida mantener la distribución de los municipios de ahora. Para empezar es horrible, bien de la anomia socialista, que sean letras. Planteé que la recolección sea por municipio. Los municipios son diferentes entre sí, pero vos decís que también son diferentes dentro del municipio, bueno, discutámoslo.

Otra propuesta es incorporar militares al servicio público.

Para proyección prospectiva. La prospectiva es una parte de la estrategia, una ciencia, una arte. Se junta la gente que sabe y dice: '¿Cómo ves la ciudad dentro de 30 años? ¿Y dentro de 50? ¿Y dentro de 70?' Buscás hechos portadores de futuro, cuáles son las tendencias. Montevideo viene decreciendo, se viene muriendo desde el centro. El centro es deprimente. Arana fue el último intendente de Montevideo. Los demás: camino al éxito y afuera bailando. Meros administradores de una maquinaria rota. Yo quiero incorporar profesionales de la prospectiva y los únicos cursos prospectivos que se hacen acá se hacen en la Fuerza Armada. Es el modelo de Estados Unidos.

Solés hablar de la estética de la ciudad. En estos últimos años han habido varias demoliciones de edificios con valor patrimonial. ¿Tomarías alguna medida para protegerlos?

Tenemos un problema grave. No es solamente nuestro. Podés ver por ejemplo lo que se está haciendo en Polonia: hay un revival del culto del patrimonio que no es tanto 'este edificio no lo tiren'. Hay un estilo (arquitectónico) que llama internacionalismo. Vos te sacás una foto enfrente y no sabes si estás en Chicago, en Shanghái, en París, en Londres. Las ciudades se han empezado a dar cuenta de que eso les afecta el turismo. Entonces cuando vos vas a venir con un proyecto inmobiliario, las ciudades están empezando a pedir que algo de la construcción diga dónde estás. No es solamente la visión de 'tengo algo y lo cuido'. Si una casa se cae a pedazos... En ciudades europeas, la fachada es del año 1870 pero entrás y es totalmente moderno.

Relacionado con la estética, está el tema del tagging, una forma simple de grafiti donde se deja solo la inicial o el nombre de una persona. Proponés prohibir la venta de pintura en aerosol a adolescentes. ¿Hay estudios que digan que con esa medida solucionarías gran parte del problema?

Sí, está la experiencia en Hawái. Tenían un grupo de adolescentes que marcaban y esa fue una de las medidas. Es una medida simple de alto impacto. No es la única. Después vos tenés que sancionar a los infractores, tenés que ir a la Ley de Faltas.

Otra medida que llama la atención en tu programa es el silencio positivo: "si un ciudadano solicita algo y no recibe respuesta en un tiempo prudente, se considerará automáticamente autorizado". ¿No podría pasar que terminen aceptando algo importante solo porque no haber respondido?

No, porque la intendencia no tiene trámites importantes. Lo que yo te digo se hace en Francia. Vos abrís una panadería y empezás a hacer pan. No vas a envenenar al pueblo. Es silencio positivo, como se hace con la declaración jurada; en principio la toman. Entonces, la mayoría de las cosas las podés hacer. Montevideo tiene muchos problemas hiperregulatorios. Si yo me pongo a controlar las construcciones de Montevideo, no sé cuánta gente tiene cosas para regularizar. Al final, muy poca gente regulariza. Si tenés una ley que nadie cumple, la gente no está mal, la que está mal es la ley.

Decís que el carnaval es una "plataforma de burla y división, donde la mayoría ataca a minorías". ¿Pero vos lo vas a ver? Porque es una acusación bastante grave.

Iba cuando era joven o adolescente. Era divertido. Pero empecé a hacer la vida militar e ir todos los días a que me pegaran palo ya no me gustó. Después, lo he seguido, porque hay algunas cosas buenas. Pero me quedé más con el carnaval del pasado, la retirada de los Patos Cabreros, donde realmente había muchísimo menos división entre los uruguayos y mucho más canto a la belleza. Podés ser el artista de las cosas que unen o el de las cosas que dividen. Si querés ser el artista de las cosas que dividen, no lo hagás con la plata del Estado, hacelo con la plata tuya o de la gente que quiere dividir. No podés sacarme plata para burlarte de mí o de las cosas que yo creo. Y lo más grave, desde el punto de vista de la ciencia política, es que predican la lucha de clases. Están predicando constantemente un modelo socialista. ¿Las murgas critican a la izquierda? Sí, por izquierda. Tratan al Frente Amplio de ser poco de izquierda. Una murga no dice de la libertad, de bajar la burocracia, de darle poder al vecino. No no, poder al partido y poder al soviet. El mensaje es clarísimo. No veo murga, pero sí veo en las redes los discursos de ataque constante hacia la minoría. Porque los blancos son una minoría en Montevideo. Hay algún idiota, que cree que los blancos en Montevideo son los ricos. En los barrios bajos hay mucha gente blanca, cabildante, que la pelea, la vive y no llega a fin de mes. Van a un tablado, gastan la plata para sentirse atacados, para ver cómo le atacan a Manini, a Lacalle.

Roque García, con cabildantes Foto: Leonardo Carreño

Doña Bastarda criticó a la izquierda uruguaya por lo que le cuesta decir que Venezuela es una dictadura...

Lo que pasa es que terminás entrando en un tecnicismo. ¿Venezuela es o no es una dictadura? No sé. Al vecino le importa un... Pero nadie dice 'vamos a bajar los empleados públicos'. Hay una apropiación de la representación cultural. Y hay una transferencia de fondos clara para la ideología de la lucha de clase e imponer un régimen de sociedad sin clase, que es lo que quiere el socialismo y el comunismo.

Proponés crear "un código de conducta que regule los contenidos de los espectáculos" y que sea “firmado por todos los conjuntos y prevea multas en caso de incumplimiento". ¿Te parece que los conjuntos se van a poner de acuerdo en un código?

Si no se ponen de acuerdo, no los financio. Cómo las mujeres están vestidas en el carnaval lo controla el INAU y a nadie le parece ninguna locura. La reacción es tan visceral porque demuestra que atrás de eso hay una fuerza política que quiere que el mensaje se siga pasando.

El miedo está en que va a limitar la libertad de expresión.

La libertad de expresión tiene que estar limitada, como toda libertad. Por cada derecho, hay una obligación. Si tenés derecho a cruzar en verde, hay un tipo que tiene la obligación de parar en rojo.

Hace unos meses se informó que la situación financiera de CA era compleja. ¿Ha habido algún problema para financiar esta campaña?

Tenemos una campaña austera y estamos sumamente orgullosos. La gran mayoría de los fondos que tenemos son de micro donaciones. Lo mínimo que pusimos para donar es $400. ¡Lleno de gente que donó $400! En el partido Uruguay-Argentina había una propaganda de un candidato del Frente Amplio en el prime time. No sé lo que habrá salido esa propaganda, para mí es imposible. Estoy muy orgulloso de ser la campaña con menos recursos. Para mí tiene un mensaje enormemente poderoso, significa que los poderosos no me apoyan.

Las encuestas te dan por debajo de Cáceres y Lema. En las últimas elecciones nacionales, CA perdió a sus dos senadores y a la mayoría de diputados. Tampoco llegó a las firmas para habilitar el plebiscito por la "deuda justa". ¿Cabildo tiene futuro?

Sí, sí. Las cosas no se hicieron bien, pero tampoco estás en un vacío político. El Partido Colorado se recuperó, entonces hubo un trasvase de votos. Si tú miras de una elección a otra, Cabildo había conseguido votos de otras fuerzas políticas, incluso de izquierda. Para mí hay espacio político para una fuerza como Cabildo.