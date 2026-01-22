Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 22 de enero

Foto: El Observador

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el jueves 22 de enero se presentará con condiciones mayormente despejadas y algo nubosas en diversas zonas del país, con temperaturas que oscilarán entre los 10 °C y 33 °C, dependiendo de la región.

Montevideo y Área Metropolitana: La jornada comenzará con temperaturas cercanas a los 15 °C en la mañana, alcanzando una máxima de 29 °C por la tarde. Durante el día, se espera un cielo claro con algunas nubes dispersas, aunque no se descartan períodos de nubosidad. Los vientos serán moderados, del sector noreste (NE) y este (E), con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde y noche, el viento se intensificará, con rachas que podrían llegar a los 50 km/h, mientras el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Este: Para la zona este, el pronóstico prevé temperaturas de entre 10 °C por la mañana y hasta 29 °C por la tarde. Al igual que en Montevideo, se espera un día con cielo claro y algo nuboso, acompañado de bancos de niebla y neblinas en las primeras horas del día. Los vientos serán del sector NE y E con ráfagas de hasta 40 km/h por la mañana, y alcanzarán hasta 50 km/h por la tarde y noche, cuando se incrementen las rachas de viento.

Oeste: En el oeste del país, las temperaturas oscilarán entre los 14 °C en la mañana y los 33 °C por la tarde, una jornada cálida que se verá acompañada de cielos despejados y algo nubosos. Se prevé un viento moderado del NE y E durante la mañana, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. Por la tarde, los vientos se incrementarán, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, especialmente en las áreas cercanas a la costa.

Norte: La región norte experimentará temperaturas que irán de los 14 °C por la mañana a los 31 °C por la tarde. Al igual que en otras zonas, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, y vientos moderados de NE y E con ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche, el viento seguirá siendo del sector E, con rachas de hasta 30 km/h.