Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Viernes:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 22 de enero

La jornada en Montevideo comenzará con temperaturas cercanas a los 15 °C en la mañana, alcanzando una máxima de 29 °C por la tarde

22 de enero 2026 - 7:21hs
Vista de la Rambla de Montevideo con nube de polvo de la Patagonia
Foto: El Observador

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el jueves 22 de enero se presentará con condiciones mayormente despejadas y algo nubosas en diversas zonas del país, con temperaturas que oscilarán entre los 10 °C y 33 °C, dependiendo de la región.

Montevideo y Área Metropolitana:

La jornada comenzará con temperaturas cercanas a los 15 °C en la mañana, alcanzando una máxima de 29 °C por la tarde. Durante el día, se espera un cielo claro con algunas nubes dispersas, aunque no se descartan períodos de nubosidad. Los vientos serán moderados, del sector noreste (NE) y este (E), con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde y noche, el viento se intensificará, con rachas que podrían llegar a los 50 km/h, mientras el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Este:

Para la zona este, el pronóstico prevé temperaturas de entre 10 °C por la mañana y hasta 29 °C por la tarde. Al igual que en Montevideo, se espera un día con cielo claro y algo nuboso, acompañado de bancos de niebla y neblinas en las primeras horas del día. Los vientos serán del sector NE y E con ráfagas de hasta 40 km/h por la mañana, y alcanzarán hasta 50 km/h por la tarde y noche, cuando se incrementen las rachas de viento.

Más noticias
El cielo estará claro y algo nuboso.
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 21 de enero

Se espera un cielo claro y algo nuboso en Montevideo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 20 de enero

Oeste:

En el oeste del país, las temperaturas oscilarán entre los 14 °C en la mañana y los 33 °C por la tarde, una jornada cálida que se verá acompañada de cielos despejados y algo nubosos. Se prevé un viento moderado del NE y E durante la mañana, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. Por la tarde, los vientos se incrementarán, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, especialmente en las áreas cercanas a la costa.

Norte:

La región norte experimentará temperaturas que irán de los 14 °C por la mañana a los 31 °C por la tarde. Al igual que en otras zonas, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, y vientos moderados de NE y E con ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche, el viento seguirá siendo del sector E, con rachas de hasta 30 km/h.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo Clima

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

Por segunda vez, Ricardo Medina y Antranic Ohannessian no concurrieron a declarar porque el Ministerio no les facilitó vehículos para trasladarse
JUSTICIA

Juez Puñales negó permiso al general Castellá a asistir al velorio de su hermano porque pidió permiso a Fiscalía y la respuesta no le llegó

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera
ARMADA

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera

La nueva apuesta de la fundación del reconocido empresario uruguayo Sergio Fogel para resolver un problema vinculado a la educación
INICIATIVA

La nueva apuesta de la fundación del reconocido empresario uruguayo Sergio Fogel para resolver un problema vinculado a la educación

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos