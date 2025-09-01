Dólar
Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 1° de setiembre

Durante la tarde y la noche el cielo continuará nuboso y cubierto en Montevideo, con precipitaciones aisladas y una paulatina mejora, según Inumet

1 de septiembre 2025 - 7:27hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 1° de setiembre una jornada marcada por las precipitaciones y tormentas en todo el país, con mejoras hacia la tarde y la noche en la mayoría de las regiones.

Montevideo y área metropolitana

En la capital y alrededores se esperaron mínimas de 12 °C y máximas de 19 °C.

La mañana comenzó cubierta, con lluvias, tormentas y vientos fuertes del noreste al noroeste de entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y una paulatina mejora. El viento amainará, pasando a ser del noroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, luego variables de 0 a 10 km/h.

Este del país

En los departamentos del este, las temperaturas oscilaron entre 11 °C y 21 °C.

La mañana presentó un cielo cubierto, con lluvias, tormentas y viento fuerte del noreste y norte de 30 a 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Por la tarde y la noche persistirán las tormentas aisladas, con presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento se mantendrá del norte de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, luego variables de 0 a 10 km/h.

Oeste

En la zona oeste se registraron mínimas de 9 °C y máximas de 19 °C.

La mañana se presentó cubierta, con lluvias, tormentas y niebla, y vientos del noreste al oeste de 20 a 40 km/h.

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, con precipitaciones, aunque con tendencia a mejorar. Se sumaron nieblas y neblinas, y el viento rotará del oeste (10 a 40 km/h) al este (10 a 20 km/h), con períodos variables de 0 a 10 km/h.

Norte

En el norte del país las temperaturas se ubicaron entre 10 °C y 20 °C.

La mañana comenzó cubierta, con lluvias, tormentas y bancos de niebla, y vientos del noreste al oeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y rachas más fuertes asociadas a tormentas.

En la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de nieblas y neblinas. El viento se mantendrá del oeste de 10 a 30 km/h, luego variables de 0 a 10 km/h.

Temas:

Inumet Clima Montevideo Uruguay

