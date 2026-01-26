Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 26 de enero

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima alcanzará los 34 °C

26 de enero 2026 - 7:44hs
El cielo estará claro y algo nuboso.
Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 26 de enero una jornada marcada por altas temperaturas en todo el país, con cielo entre claro y nuboso y vientos moderados con rachas en varias regiones.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima alcanzará los 34 °C. Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con viento del noreste entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, el cielo pasará de algo nuboso a nuboso, con altas temperaturas, y viento del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

En la región Este, también se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 34 °C. La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y noche, Inumet anuncia cielo algo nuboso a nuboso, altas temperaturas y viento del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.

En el Oeste, la mínima prevista es de 22 °C y la máxima llegará a los 37 °C. En la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con viento del norte entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso, con altas temperaturas, viento del norte al sureste entre 10 y 30 km/h, rachas de 40 a 50 km/h y períodos de viento variable entre 0 y 10 km/h.

Para el Norte del país, Inumet pronostica una mínima de 20 °C y una máxima de 37 °C. La mañana será de cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y viento del noreste entre 10 y 30 km/h, rotando a variables entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, el cielo continuará algo nuboso a nuboso, con altas temperaturas, y viento variable entre 0 y 30 km/h.

