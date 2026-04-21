Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 21 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 21 de abril una jornada inestable en todo el territorio , con predominio de cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones y tormentas desde la mañana y persistiendo hacia la noche.

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En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 24 °C .

Durante la mañana se espera un cielo “nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas”, con vientos del noreste y este entre 20 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

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Para la tarde y noche, el organismo prevé que continúe el tiempo inestable, con “precipitaciones y tormentas aisladas”, además de la formación de neblinas. El viento rotará del noreste al noroeste con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Este

En la zona este, las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 26 °C.

En la mañana, Inumet pronostica “nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas”, con vientos del noreste y este de 20 a 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y noche, persistirán las lluvias y tormentas aisladas, con “neblinas y bancos de niebla”. El viento será del noreste al norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Oeste

Para el oeste del país, se espera una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C.

En la mañana, el cielo estará “nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas”, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y norte entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y noche continuarán las precipitaciones y tormentas aisladas, con presencia de neblinas. El viento rotará del noreste y norte al sector oeste, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 25 °C.

La mañana se presentará “nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas”, acompañadas de nieblas y neblinas. El viento será del sector norte entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet indica que seguirán las precipitaciones, con “probables tormentas” y neblinas. El viento se mantendrá del norte entre 10 y 30 km/h, rotando al suroeste con intensidades de 10 a 20 km/h.