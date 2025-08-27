Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 27 de agosto

La temperatura máxima alcanzará los 23°C en un punto del territorio, según las proyecciones de Inumet

27 de agosto 2025 - 7:26hs
Se espera un día soleado en Montevideo

Se espera un día soleado en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico oficial del tiempo para este miércoles 27 de agosto, una jornada de temperaturas frescas al amanecer y cielos mayormente despejados en todo el país.

Montevideo y Área Metropolitana

  • Temperatura mínima: 8°C

  • Temperatura máxima: 19°C

La mañana comenzará con temperaturas frías y cielos despejados, aunque con algunas nubes dispersas. Se espera la presencia de nieblas. Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos mayormente despejados y algunas nubes, y viento leve desde el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h.

Este

Temperatura mínima: 2°C

Temperatura máxima: 20°C

En esta región, las mañanas serán frías, con heladas agrometeorológicas y la posibilidad de nieblas. El viento será leve, del noreste y este, con ráfagas de hasta 40 km/h en las zonas costeras. La tarde/noche presentará cielos mayormente despejados, con algunas nubes.

Oeste

Temperatura mínima: 6°C

Temperatura máxima: 21°C

Se espera una mañana similar a la del resto del país, con cielos mayormente despejados, aunque con algunas nieblas. En la tarde, las condiciones seguirán estables, con algo de nubosidad y presencia de nieblas.

Norte

Temperatura mínima: 6°C

Temperatura máxima: 23°C

Al igual que en otras zonas, la mañana será fresca, con cielos mayormente despejados y algunas nubes. En la tarde, el tiempo se mantendrá estable, con algunas nubes y temperaturas algo más altas en comparación con el resto del país.

A lo largo de la jornada, se espera que los vientos soplen desde el este/noreste a una velocidad moderada, con algunas rachas fuertes, especialmente en las zonas cercanas al mar. Se recomienda precaución para las personas que se desplacen por áreas costeras debido a las ráfagas de viento.

