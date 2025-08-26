Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 26 de agosto

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este martes 26 de agosto, con temperaturas bajas en la mañana y cielos mayormente claros, pero con algunas nubes y neblinas en varias zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana El día comenzará frío, con una mínima de 4°C y una máxima de 19°C. Durante la mañana se esperan cielos claros y algo nubosos, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur, con ráfagas que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, y se prevén períodos de calma. Por la tarde-noche, el cielo continuará mayormente despejado, con algunos intervalos nubosos. Los vientos variarán entre 0 y 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h desde el este.

Este En el este del país, las temperaturas oscilarán entre 0°C y 20°C. El pronóstico anticipa heladas en la mañana, además de nieblas y neblinas. El viento será leve, desde el sector oeste y sur, con ráfagas de 10 a 20 km/h. Para la tarde-noche, el clima seguirá claro, con algunos períodos de nubosidad y presencia de bancos de niebla. El viento variará entre el sur y el este, con ráfagas que podrían alcanzar los 20 km/h.

Oeste La mínima será de 4°C y la máxima de 22°C. La mañana estará marcada por cielos despejados con algunas nubes, y es probable que se registren heladas agrometeorológicas, así como nieblas y neblinas. El viento soplará desde el noreste, con ráfagas de entre 10 y 20 km/h, y habrá períodos de calma. En la tarde-noche, el cielo se mantendrá mayormente claro, con algunas nubes. Los vientos serán del este, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Norte El norte del país experimentará temperaturas que variarán entre 5°C y 22°C. En la mañana se espera un día claro y algo nuboso, con vientos del sector oeste al este, con ráfagas que irán de 10 a 20 km/h, y períodos de calma. Al caer la noche, el clima se mantendrá despejado, con vientos del este que podrían llegar a los 20 km/h.