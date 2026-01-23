Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 23 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 23 de enero una jornada mayormente estable en todo el país, con cielo claro y algo nuboso, temperaturas elevadas en el norte y oeste, y vientos del este y noreste que se intensificarán hacia la tarde y la noche, con rachas fuertes en zonas costeras.
Montevideo y Área Metropolitana: viento fuerte hacia la noche
En Montevideo y el Área Metropolitana, la temperatura mínima prevista es de 18 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.
Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con vientos del noreste y este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Para la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares en cuanto a nubosidad, pero el viento aumentará su intensidad. Inumet prevé un régimen ventoso, con vientos del sector este de 20 a 40 km/h y rachas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h.
Este: nieblas matinales y rachas costeras
En la región este, el viernes comenzará con una mínima de 12 °C y una máxima cercana a los 30 °C.
Por la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día.
Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Durante la tarde y la noche, continuará el cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad y viento intenso en zonas costeras, donde las rachas podrán llegar a 60 km/h.
Oeste: calor y viento en la franja costera
Para el oeste del país, Inumet prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 34 °C, siendo una de las regiones más cálidas de la jornada.
La mañana se presentará clara y algo nubosa, con vientos del noreste y este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y noche, el cielo seguirá claro a algo nuboso, con momentos de mayor nubosidad. El viento se intensificará especialmente en áreas cercanas a la costa, con rachas de entre 50 y 60 km/h.
Norte: altas temperaturas y tiempo estable
En el norte, las temperaturas oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 34 °C de máxima.
Durante toda la jornada se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad tanto en la mañana como en la tarde y la noche.
Los vientos predominarán del noreste y este, con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, sin fenómenos adversos destacados.