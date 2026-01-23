Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 23 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este viernes 23 de enero una jornada mayormente estable en todo el país, con cielo claro y algo nuboso , temperaturas elevadas en el norte y oeste, y vientos del este y noreste que se intensificarán hacia la tarde y la noche, con rachas fuertes en zonas costeras .

En Montevideo y el Área Metropolitana , la temperatura mínima prevista es de 18 °C y la máxima alcanzará los 31 °C .

Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso , con vientos del noreste y este de entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

Para la tarde y la noche , las condiciones se mantendrán similares en cuanto a nubosidad, pero el viento aumentará su intensidad. Inumet prevé un régimen ventoso , con vientos del sector este de 20 a 40 km/h y rachas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h .

Este: nieblas matinales y rachas costeras

En la región este, el viernes comenzará con una mínima de 12 °C y una máxima cercana a los 30 °C.

Por la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día.

Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche, continuará el cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad y viento intenso en zonas costeras, donde las rachas podrán llegar a 60 km/h.

Oeste: calor y viento en la franja costera

Para el oeste del país, Inumet prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 34 °C, siendo una de las regiones más cálidas de la jornada.

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con vientos del noreste y este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche, el cielo seguirá claro a algo nuboso, con momentos de mayor nubosidad. El viento se intensificará especialmente en áreas cercanas a la costa, con rachas de entre 50 y 60 km/h.

Norte: altas temperaturas y tiempo estable

En el norte, las temperaturas oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 34 °C de máxima.

Durante toda la jornada se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

Los vientos predominarán del noreste y este, con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, sin fenómenos adversos destacados.