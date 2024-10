Comenzaron las audiencias por la denuncia de Ana Inés Martínez contra jerarcas de Canal 10: hija de Blanca Rodríguez declaró que también sufrió acoso

"Mis jefes básicamente me recomendaron alejarme de esta persona, lo cual implicaba alejarme de todo lo que me iba a permitir crecer en ese ámbito y remitirme a hacer exclusivamente lo que hacía cuando llegue", marcó la experiodista.

La socióloga y candidata a senadora de la Lista 609 del Frente Amplio sostuvo que ella no fue la única periodista que sufrió situaciones de acoso, e incluso relató que una tercera empleada también renunció por este mismo motivo. Según la extrabajadora, durante su tiempo en Canal 10 había un clima "muy hostil para las mujeres jóvenes".

Las declaraciones de Eduardo Preve

Otro de los exempleados que declaró fue Eduardo Preve, en su momento coordinador de Subrayado, quien reconoció que estaba en conocimiento de que Martínez se sentía discriminada en el trato hacia ella en comparación con sus compañeros varones.

Preve recordó que durante los años que coincidió con Nelson Fernández en el canal, entre 2005 y 2008, observó "situaciones de maltrato laboral hacia diferentes trabajadores, tanto periodistas como camarógrafos", en las que el coordinador debió mediar.

Además, marcó que tras su salida del canal en 2021 siguió en contacto con los periodistas del informativo, por lo que puede constatar que los maltratos continuaron. Fuentes del caso indicaron que el periodista dijo que "muchos periodistas de Subrayado no vinieron a testificar por miedo a ser despedidos".

Por otra parte, el experiodista del programa Punto Penal Daniel de León testificó que vio varias veces a Martínez llorando por el acoso laboral que sufría en el canal, e incluso rememoró que en una ocasión la periodista le dijo que no quería trabajar más en el canal por esa situación.

El presidente de la Asociación de Empleados de Saeta, Eduardo Bugna, relató que varios compañeros del medio le contaron sobre diversos problemas de relacionamiento con Fernández, y afirmó que se hicieron asambleas sobre el tema, además de que se trasladó la situación a la gerencia del canal.

Este jueves se realizará la última audiencia de declaraciones. Testificarán Nelson Fernández, los periodistas Roberto Moar (coordinador de deportes de Subrayado) y Alfredo Dante y el director de Contenidos Periodísticos del canal, Marcelo Baldovino.

Las situaciones que denunció Ana Inés Martínez

En su denuncia, la experiodista de Subrayado dijo que Cattaneo le escribió para pedirle que sea maestra de ceremonias de un evento de su equipo de papi fútbol, a lo que Martínez se negó por razones de agenda. Tras explicarle esa decisión al exgerente, este le envió un mensaje con un error de tipeo que le dio un sentido sexual a la frase escrita, por lo que pidió disculpas. Sin embargo, tiempo después, el entonces gerente volvió a escribirle. "Me dejó pícaro ese error", le escribió.

Luego le envió otro mensaje, en el que según Martínez decía "no aguanto más, nunca me mandé ninguna cagada en la empresa, pero…”, a lo que siguieron más mensajes donde insistió en que quería mantener relaciones sexuales con la periodista, a lo que ella se negó. "Después de esto, no sé si fue casual o no, mi relación con el canal y con el director del noticiero pasó a ser más tormentosa", agregó.

Tras ese episodio, Martínez recurrió al gerente, pero este le reenvió su audio al director de Subrayado, Nelson Fernández. "Entonces fui llamada por él a la oficina y me dijo que yo era una mentirosa, y que a partir de ese momento pasaba a ser su enemiga", señaló.

"Me negaba todo, me ninguneaba, me exigía enviarle por WhatsApp las noticias de deportes y el orden para que el jefe de Deportes dijera si estaba bien. Tenía que pedir autorización cada vez que quería pasar alguna declaración de algún protagonista del deporte, o poner fragmentos muy cortos, de 15 o 20 segundos. Era una persecución constante. Y había otras reglas. Por ejemplo, cuando fue el paro del fútbol, no podía mencionarlo. Y no nos dejaba citar la fuente de ningún otro medio o colega, que es el ABC del periodismo", continuó.

Desde el canal se esgrimieron como razones para su salida faltas a Subrayado motivadas por su trabajo para las transmisiones deportivas de la plataforma de streaming Star+, algo que la periodista cuestiona. "Solo falté una vez en 2022 y una en 2023, y me descontaron como corresponde. Es una persecución laboral o de género, no sé como calificarlo. Yo trabajaba en el horario de la mañana, sola. Mis otros dos compañeros, hombres, trabajaban de noche en horario central y tenían que faltar muchas más veces que yo, y no pasaba nada", dijo.

"La primera vez que falté fui llamada a una reunión con el director del noticiero, la encargada de Recursos Humanos y uno de mis compañeros, que sí tenía vía libre para faltar. Cuando pregunté por qué él podía faltar, el director me dijo que con él tenía “un arreglo”. ¿Y yo por qué no puedo tener ese arreglo? Me dijeron que no. ‘Si pedís el día para trabajar en otro lado te echo’, me dijo", agregó en referencia a Fernández.

Chats presentados por Ana Inés Martínez serán admitidos como prueba

Una de las principales discusiones de las audiencias fue sobre la admisión como prueba de diversos chats presentados por Ana Inés Martínez que muestran situaciones de acoso sexual de Cattaneo.

Los abogados de Canal 10 indicaron que los mensajes no podían ser aceptados como prueba debido a que no fueron presentados en su formato original (fueron entregados en capturas de pantalla), y eran mensajes dirigidos a terceros.

Sin embargo, el juez Luis Fourment alegó que la validez de los chats y la objeción sobre el formato serán revisadas en la sentencia definitiva, pero no puede rechazarlos en la instancia actual. Además, marcó que los mensajes de Cattaneo no fueron dirigidos a un "tercero", sino a un empleado del canal.