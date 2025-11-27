Dólar
/ Nacional / MONTEVIDEO

Comenzaron a retirar palmeras de la Plaza Independencia afectadas por el picudo rojo: eran 33 en homenaje a los Treinta y Tres Orientales

Desde principios de agosto la Intendencia de Montevideo venía desplegando acciones para proteger las palmeras de la Plaza Independencia frente al avance del picudo rojo

27 de noviembre 2025 - 11:36hs
FocoUY
FocoUY
FocoUY
FocoUY
FocoUY
FocoUY
Este jueves, pese a los esfuerzos de las autoridades departamentales, comenzaron a retirar palmeras de la Plaza Independencia afectadas por el picudo rojo, una de las plagas más graves para estos ejemplares.

Desde principios de agosto la Intendencia de Montevideo venía desplegando acciones para proteger las palmeras de la Plaza Independencia frente al avance del picudo rojo. Detectado por primera vez en Uruguay en 2022 en el departamento de Canelones, el escarabajo se propagó rápidamente hacia Montevideo, afectando numerosas palmeras de la capital.

Uno de los puntos en el que se prestó especial atención fue el de la Plaza Independencia ya que allí se encontraban 33 palmeras que rinden homenaje a los Treinta y Tres Orientales, quienes participaron en la gesta libertadora de la independencia uruguaya.

