Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija de 13 años en Canelones

Un hombre de 44 años fue condenado a cinco años de penitenciaría de cumplimiento efectivo como autor responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

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La investigación comenzó en setiembre de 2024, cuando una mujer de 46 años denunció que su hija, de 13 años, estaba siendo víctima de abusos sexuales por parte de su padre.

A partir de la denuncia, la Justicia dispuso medidas cautelares que incluyeron el monitoreo del imputado mediante el Sistema de Monitoreo Electrónico, además de la intervención de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Parque del Plata.

Según informó la Policía, el hombre permaneció bajo ese régimen hasta junio de 2025, cuando las primeras medidas cautelares vencieron. Posteriormente, fue reincorporado al sistema de monitoreo en cumplimiento de una nueva resolución judicial.