Cosse: las "amenazas" de la inteligencia artificial a la industria del software y la "revolución del texto" que quiere que llegue al Parlamento

Para Cosse la industria del software se encuentra en un "punto de inflexión", en el que las empresas "están aumentando muchísimo la rentabilidad y están empezando a verse afectados los trabajos que creíamos que iban a estar potenciados por la inteligencia artificial".

Esto, marcó, tiene un "impacto social ineludible y una necesidad de adaptación indiscutible". "Hoy parece que no se salva nadie, y yo creo que no se salva nadie solo", agregó.

Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Senadores destacó que distintas ramas de la ciencia "tuvieron un crecimiento exponencial" y "han disparado su producción" tras la llegada de la IA, motivo por el cual llamó a "mirar con ojos de descubrimiento el potencial" de esta área.

En relación al rubro audiovisual Cosse destacó que la tecnología de esta área tuvo un "avance vertiginoso" y una baja del precio de "herramientas avanzadísimas". Esto lleva a que, en parte, "ya no es necesario viajar a los lugares, y eso afecta a los trabajos locales", pero también "acerca oportunidades a microempresas" que acceden a mejores herramientas por "precios razonables" para competir en el mercado.

La vice entiende que Uruguay "ha reaccionado de manera inteligente al crecimiento audiovisual" con una buena infraestructura en telecomunicaciones y la "decisión política" de "retornarle a las producciones nacionales y extranjeras el 25% de los gastos". "Los equipos que vienen coproducen como si estuvieran en Nueva York", valoró.

"La revolución del texto" que Cosse quiere en el Parlamento

Cosse también se refirió a la influencia de los avances tecnológicos en la justicia, y en ese sentido afirmó que el mundo está viviendo "una revolución del texto como nunca antes hubo en la historia de la humanidad".

La excandidata a presidenta afirmó que existe "un avance cultural" por el que "todos los humanos firmamos documentos muy complejos como si nada". "Todos ponemos 'si a todo'", ironizó.

"Hay una confianza, que hay que cuestionar con debate, con conocimiento, al firmar ese cúmulo de contratos complejos porque estamos inmersos en el mundo de internet y estamos aceptando condiciones que no leemos", enfatizó.

Además, Cosse alertó que "la banalización de algunas cuestiones del derecho durante la vida cotidiana, también es una oportunidad al delito".

Para la vicepresidenta, el Parlamento "tiene una enorme cantidad de desafíos hacia adelante y ahora" para "comenzar a discutir estos asuntos en profundidad", comenzando a usar "herramientas avanzadas".

"Somos la casa de las leyes, esa revolución de inteligencia artificial y texto tiene que ingresar al Parlamento", declaró.

"Estoy todos los días sorprendida con el cambio incesante en el mundo del trabajo, que se instala sin avisar en las distintas disciplinas", continuó la presidenta del Senado, que pidió "ayuda" a las personas presentes para que su país tenga "una discusión profunda y amplia sobre los riesgos laborales", en medio de "una revolución en el mundo del trabajo".

Llamó a "analizar los cambios laborales" y entrar "de lleno" en la búsqueda de "modelos de reconversión" laborales, además de "construir alianzas, público privadas, con otros países, con otros sectores, con otras disciplinas". "No es que no se salva nadie, es que no se salva nadie solo, nos necesitamos todas y todos", sentenció Cosse.