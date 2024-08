Cruce entre gobierno e intendencia por tren tranvía: Falero apuntó a "palos en la rueda" y la IM dice que le falta información

Tren Tranvía Proyecto del tren tranvía Tren Tranvía

El proyecto del tren tranvía, conocido como Tren-Tram y que uniría Montevideo y Canelones, sigue en stand by y el ministro de Transporte, José Luis Falero, criticó a las intendencias por poner "palos en la rueda".

"Que nos manden un oficio y nos digan 'no queremos el Tren-Tram', si lo hacen yo automáticamente bajo la persiana", dijo Falero en Arriba Gente (Canal 10).

"Esto es el fiel reflejo del Uruguay que yo no quiero, es poner palo en la rueda a todo. Acá no podemos venir a decir públicamente 'me falta esto', llámenme, me piden algo... Vamo' arriba", protestó.

"Yo no trabajo así, si la Intendencia o las intendencias tienen otro problema que es que no les interesa, yo prefiero que me digan la verdad, porque tengo un equipo trabajando en ese aspecto, pidiendo la información de dónde van a ir las estaciones intermedias, cómo se va a derivar. Las intendencias tienen que también sumarse a aportar idea", agregó.

1699975350498.webp Falero insinuó que las acciones de las intendencias de no aportar al proyecto tienen que ver con la cercanía de las elecciones. "Cuando se acerca la elección, si hay algo que queremos que no prospere, es tirarlo públicamente. Yo he evitado tirarlo públicamente. Yo aspiro a que sigan trabajando técnicos y que todos tengamos un acto de grandeza de reconocer que en Montevideo no se puede seguir circulando como se está circulando. Si pensamos que el objetivo es ese, bueno, trabajemos en serio y si hay otra propuesta, trabajen la que quieran". sostuvo. El grupo empresarial integrado por la española Stadler Rail Valencia –proveedora de locomotoras para UPM en el Ferrocarril Central– y las constructoras uruguayas Saceem y Stiler habían propuesto a fines de 2022 pasado construir mediante financiación privada un servicio de tren-tram (una suerte de derivado de tranvía) que conectara los 35 kilómetros que separan a la Plaza Independencia del peaje sobre El Pinar. La iniciativa costaría unos US$ 500 millones en su globalidad, estimaban desde el consorcio, por lo que evaluaban un sistema de financiamiento como el de la participación público-privada (PPP), similar al que se aplica hoy para el Ferrocarril Central. Planteaba una disponibilidad de 20 trenes tranvía (trenes tram) que tendrán la capacidad de transportar a 80 mil pasajeros al día. Se estimaba un ahorro de tiempo de hasta 40% por viaje. Director de Movilidad de la IM: "Seguimos esperando información" Por su parte, el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Pablo Inthamoussu, señaló que solamente tuvieron dos reuniones junto al Ministerio de Transporte y que esperan por más información "para expedirse sobre el proyecto". "Lo volvemos a decir públicamente como hemos dichos en reuniones con el Ministerio. Estamos proclives a trabajar en serio, en este y en cualquier proyecto que tenga que ver con el desarrollo de un transporte público de alta calidad que para nosotros tiene que ser en clave metropolitana", dijo a Subrayado. 1699975344480.webp Proyecto del tren tranvía "Nosotros tuvimos dos reuniones. 5 de julio de 2023 y 11 de abril de 2024. En la primera se nos presentó mucho menos de lo que se presentó públicamente. El 11 de abril nos volvimos a reunir los tres organismos con el consorcio, volvimos a ver la presentación escueta pero lo que nosotros decimos es que nos falta detalle. Para expedirnos sobre este proyecto necesitamos una cantidad de información que no hemos logrado. Seguimos esperando esa información para así poder expedirnos", aseguró Inthamoussu.