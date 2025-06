"Damos por laudado el tema": Nicolás Olivera defendió designación de Beatriz Argimón como embajadora

"Nosotros damos por laudado el tema, Beatriz [Argimón] ayer se reunió con compañeros de cada sector , explicó cómo se había dado la situación, entendemos que las explicaciones son satisfactorias , y que la forma no nos desvíe del fondo", dijo.

"Cuando alguien es bueno, ¿qué nos puede importar a nosotros si es blanco, colorado, frenteamplista, independiente o no tiene partido? ", se preguntó y luego consideró que entiende que su nombre es una "buena opción" para representar al país ante la Unesco.

Consultado por si cree que el gobierno debido comunicar el ofrecimiento al Partido Nacional, respondió que "no" .

"No es un ofrecimiento partidario. No es parte de lo que se negoció en su momento sobre órganos de contralor, es un ofrecimiento en función de la calidad, la trayectoria y de la persona de Beatriz Argimón", dijo y agregó: "No era un diálogo entre partidos, sino de ella con los compañeros".

Sobre la designación de Carolina Ache, explicó que desde D Centro no se quieren meter en otras internas y que ellos únicamente se enfocan en la situación de Argimón, respaldándola y entendiendo que "el partido y el país tienen un activo" importante con ella.

En otro sentido, se refirió a la interna y anunció que su sector D Centro irá con una lista propia a la convención, pero que respaldarán la candidatura del senador Álvaro Delgado rumbo a las elecciones del directorio blanco.

"Entendemos que es quien encarna la cercanía y es un compañero que siempre ha estado al frente de las distintas responsabilidades. Es un hombre que ha dado respuesta al interior, ha cumplido y ha estado", sostuvo.

Preguntado por la presencia de Argimón dentro de lista, dijo que tendrán que hablar con ella para discutirlo, en función de la "otra responsabilidad que vaya a ocupar".