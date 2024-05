Daniel Martínez dijo que Carolina Cosse "no era la ideal para pescar fuera de la pecera" en la fórmula 2019

El exprecandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, se refirió a su decisión de no integrar a Carolina Cosse en su fórmula para las elecciones de 2019 y dijo que “siendo una excelente candidata Carolina no era la ideal para pescar fuera de la pecera” porque "representaba mucho más lo que al centro podía no interesarle votar".