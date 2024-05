Declararon Orsi, Sánchez e Iturralde y está citado Fernando Pereira por denuncia falsa de Paula Díaz

En una entrevista que la fiscal dio a canal 5 días después de esa audiencia adelantó que citaría a todos los políticos que podían aportar información sobre el caso. Esa afirmación fue en relación a que el exfiscal de Corte Jorge Díaz afirmó que había sido aleccionada en Argentina. " Si una persona importante habla de una preparación desde Argentina entonces tal vez cita motivación que yo no conozca y tengo que traer a toda esa gente para tener todos los elementos".

"Voy a citar a mucha gente. Si hacen declaraciones que ponen en tela de juicio el buen funcionamiento de la Justicia en este país, es un deber de la Fiscalía poder determinar si usted es un senador de la República y hace una afirmación, venga y dígamelo a mí", afirmó Fleitas.

Agregó que le cuesta creer que no haya algo más grande detrás de la trama. "No me cierra que una persona por ser famosa y tener cinco minutos en un medio de prensa sea capaz de terminar presa", explicó.

La investigación que hizo Fleitas determinó que Papasso y Díaz viajaron a Buenos Aires en dos oportunidades. Al respecto Díaz dijo “ellas viajan el 19 y vuelven el 29”, pero luego la exmilitante del Partido Nacional viajó “en diciembre” y estuvo “todo el mes de enero en Argentina”, y más adelante “vuelve ya anunciando cosas que luego hizo”.

“No es que surja de la carpeta de investigaciones; mi intuición y conocimiento de cómo funcionan determinadas organizaciones y servicios [indican] que fue, de alguna manera, aleccionada o preparada en Argentina”, donde “este tipo de operaciones son muy comunes” y se llaman “esmerilado”, más allá de que sean “algo nuevo en Uruguay”, había dicho Díaz.

Vínculo del caso Orsi con el caso Penadés

A su vez, el caso Orsi quedó vinculado al caso Penadés luego de que la fiscal Alicia Ghione vinculara al exsenador imputado con la denuncia falsa.

Según informó El Observador en la última audiencia en la que la jueza Marcela Vargas rechazó el testimonio de Paula Díaz como prueba anticipada pedido por las defensas de los imputados, y aceptó que puedan acceder al celular de Mastropierro sin poder copiarlo.

En su argumentación para defender el rechazo a ese último pedido de las defensas, Ghione se refirió a las estafas cometidas por Mastropierro en 2020 y se preguntó algo que tenían que ver los cheques de la estafa de una causa que ya se cerró, y mencionó que “si Penadés estuvo involucrado en las estafas de Mastropierro...”, lo que generó que Penadés saltara: “No se lo voy a permitir”.

"Cuando se destape todo lo de Orsi no está en condiciones de hablar", le dijo la fiscal relacionandolo con la falsa denuncia contra Orsi.

En otro momento de la audiencia mencionó "unos chats aislados, que si lo unimos a lo que dijo el periodista (Eduardo) Preve que nos empezó a abrir los ojos sobre lo que pasaba atrás de lo de Romina, lo de Orsi, etcétera, seguramente esta causa se va a complicar un poquito más".