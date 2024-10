Delgado destacó la gestión de Martinelli en Interior y aseguró que "va a estar en el elenco del gobierno"

" Martinelli integra nuestro equipo de seguridad junto con una cantidad de gente y muchas personas que nos están asesorando y que, por razones obvias, quizás no son públicos. Están Martinelli y Luis Calabria, exdirector general del Ministerio, como cabezas visibles", aseguro Delgado durante un acto político consignado por Telemundo (Canal 12).

"Hasta ahora he sido bastante austero en los nombramientos, me parece importante sobre todo porque este gobierno es un gobierno que hizo del orden económico y fiscal la base necesaria para generar otra cantidad de cosas", dijo el candidato blanco, y añadió que el nombramiento de un equipo económico en este marco "era importante" para darle la "señal" a la gente de que van "por ese rumbo de desarrollo" .

CAMPAÑA Delgado ante empresarios argentinos: las "certezas" de su gobierno y una diferenciación constante con el FA para mostrar que no será "lo mismo"

"El respeto que generó en la Policía Nacional me asombra y me llena de orgullo. Integra el equipo de seguridad y va a estar en el elenco del gobierno, no tengan la más mínima duda", agregó.

El candidato nacionalista reconoció que tiene "algunos nombres en la cabeza" en cuanto a eventuales ministros, aunque considera "poco prudente" hablar de ministros "a 16 días de las elecciones".