Delgado y Manini Ríos se desmarcan de propuesta de Heber sobre dormir en la calle; el candidato blanco dijo que no estará en el programa

El candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió a la propuesta del senador herrerista Luis Alberto Heber, quien propuso que se considere delito dormir en la calle, y dijo que " no va a estar en el programa de gobierno ".

"Es una postura que tiene que Heber y el Herrerismo, pero no va estar en el programa de gobierno del Partido Nacional ", afirmó Delgado este lunes en rueda de prensa.

" Tenemos que atender a la gente que está en situación de calle, claro que sí, y lo está haciendo el Mides (Ministerio de Desarrollo Social). Pero no se está resolviendo el tema de la convivencia ", dijo el exministro.

"Los vecinos en todo el interior y en Montevideo no pueden más de ver gente durmiendo en la calle en frente a su casa, en frente a su comercio. Eso está generando violencia, eso no genera convivencia. La gente está terminando de tomar justicia por mano propia, la gente está siendo violenta porque no aguanta más que estén viviendo en frente a su comercio, haciendo sus necesidades", expresó Heber este sábado.

Según el senador herrerista, "lo que ha hecho el Mides en materia de reconocer, investigar, atender, tratar de recuperar a la gente en situación de calle, es impresionante", pero hay que "ir un paso más" en materia de convivencia.

"Y el paso que nosotros proponemos es que vivir en la calle, que hoy es una falta, transformarlo en un delito. Tienen que ir a hacer trabajo comunitario. Tenemos que proteger al vecino", continuó sobre el cierre.

La opinión de Manini Ríos sobre el planteo de Heber

El senador y candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se manifestó en rueda de prensa ante la propuesta del senador Heber y dijo que "por supuesto" no comparte la iniciativa ya que que la cárcel no "arreglamos un tema de estos".

"Por supuesto que no compartimos. Si hay gente en situación de calle es porque la sociedad ha fracasado, viene fracasando desde hace muchísimo tiempo en impedir que haya gente en situación de calle, en darle a esa gente las oportunidades y posibilidades de tener otro tipo de vida", dijo en rueda de prensa.

"Acá hay un tema muy complejo desde adicciones a falta de familia y soledad, un montón de temas en los que la sociedad está fallando en tratarlos", aseguró Manini.

"No es con cárcel que arreglamos un tema de estos. No estamos de acuerdo", cerró el líder de Cabildo.