Delitos ambientales: diputados en la disyuntiva de tener ley "modificable" o dejar pasar otro período

El subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla que compareció ante la comisión en abril como ministro interino les pidió a los diputados que voten el texto como viene del Senado para "hacer historia" y lograr una herramienta fundamental y necesaria" en el ámbito jurídico. Les reclamó "ser prácticos" aunque "la solución no sea perfecta", y aunque "sea modificable".

"Capaz que ese texto no es el ideal; a través de las redes sociales y de los comentarios que recibimos advertimos que tuvo muchas objeciones. Por un lado, recibimos reclamos de las ONG ambientalistas -con muchas de las cuales tenemos muy buena relación- que piden mucho más y argumentan que el texto se queda corto y que habría que avanzar, por ejemplo, en el tema de la fauna, estableciendo como delito la afectación de la fauna en todo el territorio y no solo en las áreas protegidas (...) Creo que si podemos avanzar en este texto y aprobarlo en esta coyuntura y en lo que resta de este período legislativo, seguramente estaremos haciendo historia y logrando una herramienta fundamental y necesaria para el ordenamiento jurídico nacional. Si nos ponemos a tratar de modificarlo y de buscarle la perfección, seguramente no obtengamos la aprobación en este período y Uruguay seguirá sin delitos ambientales", advirtió.