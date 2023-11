La disputa por el lago en Parque Miramar que derivará en una denuncia contra la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Ambiente

La calle José Martí en Parque Miramar, en el límite entre Canelones y Montevideo, está rodeada de casonas de altura baja, árboles, jardines y un lago que se convirtió en el centro de las conversaciones entre los vecinos de la zona que están viendo cómo el espejo de agua se está reduciendo por la intervención de un desarrollo inmobiliario.

El barrio, que históricamente tuvo un ordenamiento territorial caracterizado por árboles, jardines y casas bajas, tuvo un desarrollo inmobiliario intenso alrededor del Puente de las Américas que se está expandiendo hacia, lo que hasta ahora era prácticamente un barrio jardín escondido de las avenidas cercanas.

A principios de 2023 los vecinos del lago de Parque Miramar vieron cómo se puso en marcha el proyecto inmobiliario "Marinas Carrasco" que está construyendo 67 casas a orillas del lago que se está rellenando y dos edificios de cinco pisos cada uno con terraza.

Cedida a El Observador

Relleno del lago en la obra

"Hace 40 años que vivo acá, quise construir una habitación de medio metro más y no pude porque el Costaplan no me lo permite. Ahora veo esto y me parece increíble", dijo un vecino.

El Costaplan es el plan de ordenamiento territorial que rige para la costa de Canelones y que incluye esa zona de Parque Miramar. El documento estableció que podrá haber una vivienda por predio entorno a los lagos de Parque Miramar y cada 500 metros. A su vez, la altura máxima edificable es de siete metros y medio, es decir, dos niveles.

Los vecinos, nucleados en la Asociación Civil de Vecinos Lago Parque Miramar, consideraron que las construcciones violan esa normativa.

Sin embargo, el coordinador de Gabinete Territorial de la Intendencia de Canelones, Sergio Ashfield, dijo a El Observador que las 67 casas son construcciones "similares" a las que ya hay en la zona y que los edificios –que el jerarca prefirió llamarles "bloquecitos"– de cinco pisos obtuvieron los permisos de la Junta Departamental de Canelones por la vía de la excepción a la normativa".

A iniciativa de la Intendencia, cuando se considera que un proyecto es de interés, se le solicita a la Junta construir por encima de la normativa vigente", explicó. Ashfield argumentó que la Intendencia de Canelones consideró "de interés" el proyecto Marinas Carrasco porque la zona ya tiene este tipo de construcciones y "por la mejora desde el punto de vista urbano" que implica el proyecto.

El jerarca también explicó que los inversores pueden rellenar el lago. "El Costaplan prevé que los rellenos de los lagos se analicen caso a caso", dijo y agregó que la Intendencia analizó el impacto de esa obra, algo que volverá a hacer en diciembre "para ver qué impacto ambiental tuvo y qué acciones se tomarán para mitigarlo".

Denuncias

Los vecinos que viven en las casas que están en la franja del lago aseguraron que se está violando el derecho de uso del agua que tienen en sus escrituras los 10 vecinos y que además están teniendo un impacto ambiental sobre el lago, que perdió parte de su superficie por el relleno de la obra.

El abogado Mauricio Fioroni que los representa está preparando dos denuncias contra la Intendencia de Canelones y los inversores del proyecto: una por el impacto ambiental y otra por el derecho consagrado en las escrituras de algunos de los vecinos. Fioroni dijo a El Observador que el proyecto no tiene autorización ambiental previa, porque las características no lo requieren, entre otros aspectos, porque la obra no abarca a más de seis hectáreas.

Inés Guimaraens

Casas sobre la ribera de lago

Sin embargo, en la demanda los vecinos plantearán que, en este caso, el Ministerio de Ambiente debe intervenir debido a que "se usa el lago como parte del desarrollo inmobiliario y lo utilizará mediante embarcaciones, por lo tanto, supera las seis hectáreas del padrón", dijo el abogado.

El jerarca de la Intendencia de Canelones Ashfield dijo que desconoce si el proyecto incluyó en su estrategia de marketing la posibilidad de navegar o realizar actividades acuáticas en el lago, pero aclaró que ese uso está prohibido, así como también utilizarlo para baños.

Cedida a El Observador

Obras en lago en Parque Miramar

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, será citado por la comisión de Ambiente del Senado por el tema, luego de que la Asociación Civil de los vecinos acudiera a plantear sus reclamos por el estado del lago y que los senadores recorrieran la zona. El Observador intentó comunicarse con el ministro y el subsecretario del Ministerio de Ambiente, pero no obtuvo respuesta.

Lago privado

El acceso principal al lago que está abierto y al que se accede desde la calle pública es el padrón donde los inversores construirán los dos edificios de cinco plantas cada uno, por lo tanto, el lago quedará cerrado, algo que los vecinos también lamentaron.

Sin embargo, según el artículo 39 del Código de Aguas determinó que el lago no es de dominio público, así también lo confirmó Ashfield, quien aclaró que los únicos tres lagos públicos que están en la costa son el Buenos Aires, el Calcagno y el lago Jardín.

Inés Guimaraens

Padrones sobre los que se construirán los dos edificios

El abogado especialista en temas de agua Gonzalo Navarro explicó a El Observador que "la posición que prima es que los lagos y lagunas son aguas estancadas que no se escurren ni son almacenadas, por lo tanto, quedaron fuera de la declaración de dominio público" y que los lagos y lagunas que están en predios privados, como en este caso, también son aguas privadas.

En la comisión del Senado los vecinos dijeron que "la presión inversionista" en la zona "es muy grande" y que aunque las obras millonarias no tienen control ambiental y no respetan el Costaplan, la Intendencia de Canelones no las frena, expresaron.

Una de las integrantes de la Asociación Civil estimó que, desde que comenzó la construcción de las nuevas viviendas se taparon dos hectáreas del lago. "Estamos esperando que se mueran nuevamente los peces, hay un riesgo de salud muy grande, los patos caminan por las calles y ya no quedan juncos, porque las máquinas los han ido sacando, dijeron los vecinos ante los senadores.