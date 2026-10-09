Detuvieron al padre del adolescente abatido por la Policía en el Borro: encontraron varias armas ilegales en su casa

La Policía detuvo este jueves al padre del adolescente de 16 años que murió abatido por un efectivo policial durante un allanamiento realizado en junio en el barrio Borro , en Montevideo. La detención se produjo tras un nuevo operativo en su vivienda, donde las autoridades encontraron varias armas ilegales.

Según informó Montevideo Portal y confirmó El Observador en base a fuentes policiales, los efectivos incautaron las armas y procedieron a detener al hombre, quien meses atrás había denunciado públicamente que su hijo había sido "asesinado" por la Policía.

El adolescente, identificado como Jonathan, murió el pasado 18 de junio, cuando efectivos de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DGIIP) realizaron una serie de allanamientos en el barrio Borro , bajo la dirección de la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno.

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El procedimiento se enmarcaba en una investigación por reiterados episodios de disparos de arma de fuego registrados en la zona. A partir de tareas de inteligencia y del análisis de información obtenida mediante el sistema ShotSpotter, utilizado para detectar detonaciones, los investigadores identificaron cuatro viviendas de interés y solicitaron órdenes de allanamiento.

Cómo fue el operativo en el que murió el adolescente de 16 años

Los allanamientos se realizaron en las inmediaciones de las calles Doctor Horacio García Lagos y Doctor José Martirene. De acuerdo con la reconstrucción del procedimiento, cuando los policías ingresaron a una de las viviendas, el adolescente escapó corriendo de su dormitorio. Durante la persecución, el joven se dio vuelta y sacó un arma de fuego con un cargador extendido.

Según la versión policial, el adolescente esgrimió el arma en dirección a los efectivos, por lo que uno de los funcionarios disparó con su arma de reglamento. El policía que lo perseguía le había dado previamente la voz de alto.

El joven resultó herido y fue trasladado por los propios policías a la Policlínica de Capitán Tula, donde posteriormente se constató su fallecimiento. Tras el episodio, la Policía incautó el arma que llevaba el adolescente: una pistola Glock 19 con la numeración limada y modificada, equipada con un cargador extendido.

En la misma vivienda fueron encontradas otras dos armas de fuego. En el conjunto de los allanamientos realizados ese día, los efectivos incautaron cinco armas de fuego, cinco cargadores —entre ellos dos extendidos helicoidales con capacidad para 30 y 50 disparos— y sustancias estupefacientes.

Además, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Fiscalía. Personal de Policía Científica trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes.

Este viernes, en diálogo con El Observador, el abogado defensor del efectivo policial que disparó, Rodrigo Rey, aseguró que las evidencias "son contundentes" para establecer que su defendido actuó de forma técnicamente correcta y ajustada a derecho. La defensa del funcionario sostiene que los elementos reunidos sobre las circunstancias del procedimiento respaldan la actuación policial. De todas formas, Rey prefirió no hacer mas referencias respecto al caso debido a que "Fiscalía se encuentra trabajando" motivo por el cual, para volver a pronunciarse, aguardará la próxima resolución fiscal relevante sobre el tema.

El padre había denunciado que su hijo fue "asesinado"

Tras la muerte de Jonathan, su padre cuestionó públicamente el accionar policial y denunció que el adolescente había sido "asesinado" durante el allanamiento.

El hombre aseguró que había presenciado la muerte de su hijo y sostuvo que eran una "familia trabajadora".

"Lo acribillan como una rata", expresó entonces al cuestionar el procedimiento. Casi cuatro meses después, la Policía volvió a allanar la vivienda donde había ocurrido el episodio, esta vez en un procedimiento que terminó con la incautación de varias armas ilegales y la detención del padre del adolescente.

La nueva detención se produce mientras la defensa del policía que disparó sostiene que existen evidencias contundentes para establecer que su actuación durante el operativo de junio se ajustó a derecho.