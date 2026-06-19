"No se pueden manipular": cómo funcionan las cámaras corporales que grabaron el operativo en el Borro y por qué son claves en la investigación

Mientras la Fiscalía investiga las circunstancias en las que un adolescente de 16 años murió baleado por un policía durante un allanamiento en barrio Borro , uno de los elementos que aparece como central para reconstruir lo ocurrido son las imágenes registradas por las cámaras corporales utilizadas por los efectivos que participaron del operativo.

Estas cámaras, instaladas en el uniforme de los policías, se han convertido en una de las principales herramientas de respaldo para los procedimientos policiales y suelen adquirir especial relevancia cuando existe controversia sobre el uso de la fuerza o versiones contrapuestas sobre lo sucedido.

En el caso del Borro, la reconstrucción policial sostiene que el adolescente apuntó con una pistola hacia uno de los efectivos al momento del ingreso al inmueble y que el funcionario respondió efectuando disparos con su arma de reglamento.

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Sin embargo, la familia del menor brindó una versión diferente de lo ocurrido . El padre del adolescente aseguró públicamente que su hijo estaba durmiendo cuando comenzó el operativo y cuestionó el accionar policial. " Lo acribillaron como a una rata, lo mataron como a un perro ", afirmó en declaraciones a Telemundo (Canal 12).

Ante escenarios de este tipo, donde existen versiones contrapuestas sobre una misma secuencia de hechos, las imágenes captadas por las cámaras corporales suelen transformarse en una de las pruebas más relevantes para los investigadores.

"Es el respaldo que tenemos"

Fuentes de la Guardia Republicana consultadas por El Observador señalaron que la utilización de cámaras corporales responde justamente a la necesidad de contar con un registro objetivo de los procedimientos.

"Son milésimas de segundos en allanamiento, son decisiones que son muy difíciles", señalaron.

Las fuentes agregaron que los efectivos deben tomar decisiones en fracciones de segundo y que el registro audiovisual permite posteriormente analizar con precisión qué ocurrió.

"Obviamente, confiamos en el accionar policial y entendemos que hay un respaldo fílmico. Hoy en día se usa la cámara para todo, es el respaldo que tenemos", afirmaron.

Las imágenes no pueden ser adulteradas por los policías

De acuerdo con las fuentes consultadas, uno de los aspectos centrales del sistema es que los funcionarios que utilizan las cámaras no tienen posibilidad de modificar el contenido registrado.

"Las cámaras corporales que usamos nosotros, no se pueden manipular. Nosotros no podemos ni borrar, ni editar, ni nada de lo que se grabe en esas cámaras", explicaron.

Según detallaron, cada procedimiento genera un registro formal que queda asociado a un número de gestión y cuenta con múltiples respaldos.

"Cada vez que se hace un procedimiento se genera un número de sistema de gestión, se hace un respaldo de los videos en la unidad", indicaron.

Además, señalaron que cuando se confecciona el parte policial toda la evidencia audiovisual es remitida a la Fiscalía.

"Cuando se sube el parte policial, que va directo a Fiscalía, se sube todo el material fotográfico y fílmico que haya", afirmaron.

Las fuentes remarcaron que el sistema incorpora mecanismos de seguridad que impiden la alteración de los registros.

"No hay manera de que nosotros podamos adulterar las imágenes o los videos que se filman porque tienen un código y no tenemos acceso a eso", sostuvieron.

Además, aseguraron que "siempre queda un respaldo en la Unidad" cada vez que se genera un número de procedimiento.

La "tranquilidad" del registro y de los protocolos

La importancia de estos registros también fue destacada por las autoridades del Ministerio del Interior. En una conferencia de prensa realizada el jueves por la noche, el ministro Carlos Negro señaló que el procedimiento quedó registrado por las cámaras corporales utilizadas por los efectivos que participaron del allanamiento. "Eso nos da tranquilidad", valoró el ministro.

Consultado este viernes sobre el caso en Desayunos Informales (Canal 12), el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, evitó referirse al contenido de las grabaciones debido a que forman parte de una investigación judicial en curso.

"Nosotros no podemos confirmar eso porque está dentro de un procedimiento judicial, es reservado, solo la Fiscalía tiene que evaluarlo, lo tiene que registrar, a la espera de que todo eso finalice", afirmó.

Clavijo también fue consultado sobre la evaluación que realiza la Policía del operativo que terminó con la muerte del adolescente.

"La evaluación desde el punto de vista legal la está haciendo la Fiscalía con la Justicia, porque nosotros somos auxiliares de la Justicia. Desde el punto de vista operativo, el accionar estuvo dentro de los protocolos que tenemos", sostuvo.

El jerarca agregó que la vivienda fue allanada porque la investigación indicaba que allí había armas y personas que las utilizaban. "La evidencia marcaba que era un lugar donde había armas, municiones y personas que estaban usando esas armas, que por ende amedrentaban a otras, ponían en riesgo la vida de otras", afirmó.

Según explicó, las cámaras corporales forman parte de las herramientas que permiten documentar este tipo de procedimientos. "Entendemos que se cumplieron los protocolos como corresponden", subrayó.

La investigación del arma del policía

Las cámaras corporales no son el único elemento sometido a análisis cuando un efectivo realiza disparos durante un operativo. Las fuentes consultadas recordaron que en todos los casos en los que un policía utiliza su arma reglamentaria, el arma es retirada de forma preventiva para ser periciada por Policía Científica.

"En cada procedimiento, no solo en este caso que uno tiene que hacer uso del arma, se le retira para periciar en Policía Científica", explicaron desde la Republicana. Posteriormente, el funcionario recibe otra arma para continuar prestando servicio mientras se realizan las pericias.

En la investigación por la muerte del adolescente, los fiscales y peritos buscarán determinar si la evidencia física coincide con la reconstrucción preliminar de los hechos.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Para ello serán analizados tanto los registros de las cámaras corporales como las pericias balísticas, la ubicación de los involucrados dentro de la vivienda y el resto de los elementos recogidos durante el allanamiento.

Por esa razón, las imágenes registradas por los efectivos aparecen hoy como una de las piezas más importantes de la investigación en curso y podrían resultar determinantes para establecer qué ocurrió exactamente dentro de la vivienda de García Lagos y Martirené.