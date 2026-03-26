La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo convocó a un paro de 24 horas para este jueves 26 de marzo, en el marco de una serie de reclamos vinculados a las condiciones en los centros educativos y situaciones de violencia.
Docentes de liceos de Montevideo paran 24 horas este jueves: reclaman soluciones a situaciones de violencia y aspectos edilicios
El gremio docente convocó a una paralización total en Montevideo y anunció movilización al Codicen junto a colectivos educativos