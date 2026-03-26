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Docentes de liceos de Montevideo paran 24 horas este jueves: reclaman soluciones a situaciones de violencia y aspectos edilicios

El gremio docente convocó a una paralización total en Montevideo y anunció movilización al Codicen junto a colectivos educativos

26 de marzo de 2026 8:14 hs
Paro educación / Archivo&nbsp;

Paro educación / Archivo 

Diego Battiste

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo convocó a un paro de 24 horas para este jueves 26 de marzo, en el marco de una serie de reclamos vinculados a las condiciones en los centros educativos y situaciones de violencia.

Según la convocatoria difundida por el sindicato, la medida se realiza bajo las consignas de “centros educativos sin violencia”, la implementación de un “nuevo protocolo para situaciones de violencia” y la construcción de nuevos liceos en Montevideo.

Como parte de la jornada, los docentes anunciaron que acompañarán la ocupación del Liceo 24 durante la mañana, en una acción que busca visibilizar las demandas del sector.

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Además, a las 12:00 horas está prevista una movilización hacia el Codicen, en conjunto con la comisión pro bachillerato de La Teja.

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