El Frente Amplio es el responsable del desmadre en materia de seguridad

Basta recorrer las calles de cualquier ciudad, cualquier barrio de Montevideo, para darse cuenta de que la vida no es lo que era . Los vecinos no se animan a salir a la calle, ya no se ven niños jugando en la vereda o familias tomando mate en su jardín. Un panorama que ha venido creciendo y cuyo responsable es la política inexistente en materia de seguridad que durante 15 años llevó adelante el Frente Amplio .

Ser asaltado varias veces en la misma semana, miedo de caminar por las calles, vivir con el corazón en la boca, no pueden ser moneda corriente ni en este ni en ningún barrio de la capital ni del país entero. ‘’Esta es la realidad que queremos cambiar, no podemos darle nuevamente el poder a quienes fueron causantes de esta situación que hoy toca a todos los uruguayos, sin excepción’’, enfatizó el candidato por Cabildo Abierto.

Otra consecuencia de la inseguridad es el cierre de comercios de barrio que ya no soportan los robos, con el consiguiente perjuicio para los vecinos que tienen que trasladarse largas distancias, o directamente no acceden a lo que necesitan. A esto se suma la gran carga tributaria que tienen estos pequeños y medianos empresarios, costo que tienen que trasladar a sus precios, y, por ende, a las familias.

El apoyo a la pequeña y mediana empresa es otra de las propuestas del programa de Cabildo Abierto para que este sector pueda salir adelante. Apoyar a la industria nacional, recuperar los puestos de trabajo perdido tiene incidencia directa en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Debemos pensar hacia adelante, dejar atrás a quienes durante más de una década han perjudicado al país y empezar a ver la luz con un programa de gobierno sólido y con un equipo consolidado.

Tenemos propuestas, el mejor equipo y la convicción de poder hacerlo.

Las medidas, la cercanía de la policía a los vecinos, las comisarias barriales, los operativos de alto.

Recuperación de la clase media y apoyo a los pequeños y medianos comerciantes.

Hermano, si vos tenés, vivís problemas de seguridad, si te asaltaron cuatro veces en lo que va del mes, si te rapiñaron a tu hijo, si tenés miedo cada vez que caminas de noche por las calles, si vivís con el corazón en la boca, no podés votar a los que pudieron todo en materia de seguridad. No podés votar a los que nunca invocaron una en 15 años ni tampoco a estos que no pudieron cambiar esa realidad. Tenés que votar a quien te propone cambios.

Tenés que ser coherente, hermano. No podés votar a los que te arruinaron tu vida, a los que te tienen trabajando para los usureros hace años, a los que te están generando la situación de inseguridad. Hermano, si tenés un hijo en la droga, no podés votar a los que inundaron al país de drogas ni a los que no hacen nada para cambiar esta realidad.