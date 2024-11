El mandato de negociar y otros escenarios que abre el triunfo del Frente Amplio

La sorpresa fue que no hubo sorpresa. Pese a los pronósticos de que podía darse un resultado ajustadísimo y de que el anuncio del próximo presidente se podía dilatar, las encuestadoras pudieron anunciar, unas con más énfasis que otras, que Yamandú Orsi sería el próximo presidente y rápidamente la noche de balotaje siguió los pasos que estábamos acostumbrados a ver.

“La responsabilidad la va a tener Yamandú Orsi, de tener las llaves para empujar, para conseguir y para habilitar los acuerdos nacionales. (…) Esta coalición está dispuesta a que si a veces necesita una mano, le damos las dos”, afirmó Delgado.

Para ese entonces el presidente Luis Lacalle Pou ya se había comunicado con el presidente electo, Yamandú Orsi, para felicitarlo. A las 21.25 escribió en su cuenta de Twitter: “Llamé a @OrsiYamandu para felicitarlo como Presidente electo de nuestro país y para ponerme a las órdenes y empezar la transición apenas lo entienda pertinente”.

Segundos después salió al escenario el presidente electo y dio un discurso sin anuncios de ningún tipo pero conciliador y en el que tendió puentes al actual oficialismo. Luego de agradecer a los miles de frenteamplistas que habían colmado la rambla por el triunfo, se refirió a la parte del pueblo que “hoy está con otro sentimiento”. “A ellos también los precisamos”, dijo.

"A partir del debate de ideas se construye... Eso es lo que sé hacer: escuchar mucho, decidir y trabajar por un Uruguay mejor".

Escenarios que se abren con el triunfo orsista

Previo a las elecciones, Orsi dio muy pocas pistas de los primeros pasos que daría en caso de ser electo. Mientras Delgado había anunciado reuniones con sus socios de la coalición y con el candidato opositor, el frenteamplista no hizo anuncios de ese tipo, así que a partir de este lunes se sabrá como encara la transición el exintendente de Canelones.

Después de su discurso conciliador, no sería extraño que en estas horas se reuniera con el presidente Lacalle, que le abrió la puerta a recibirlo hoy mismo si Orsi quiere, y con Delgado.

En ese sentido el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el domingo tocaba celebrar y a partir de este lunes trabajarían “por un gobierno que una a los uruguayos”. Pereira volvió a ser otro ganador de esta elección ya que fue uno de los artífices de que la izquierda vuelva al poder después de estos cinco años. Otro claro ganador fue el jefe de campaña, el senador del MPP Alejandro Sánchez, quién se encargó de llevar a Orsi a buen puerto en su estrategia trazada.

La otra situación nueva para el gobierno electo, es que a diferencia de los 15 años que ya se vieron, no tendrá mayoría parlamentaria y por eso tendrá que buscar acuerdos. Eso ocurrirá en la Cámara de Diputados donde le faltan dos votos. Cuando era gobierno sólo le tocó vivir esa situación cuando el entonces diputado Gonzalo Mujica se fue al Partido Nacional o en algún momento puntual en el que algún diputado no acompañó alguna ley como le pasó con el exfrenteamplista Darío Pérez.

En estas horas también vendrá la autocrítica del oficialismo y los análisis para entender la derrota: si la decisión de elegir a Valeria Ripoll como vicepresidenta no fue la adecuada, por qué las altas tasas de aprobación del presidente, que casi llegan al 50%, no se tradujeron un triunfo de la coalición gobernante y por qué no se logró retener a los votantes de la coalición, aunque la retención fue mayor a la de 2019.

También se abren interrogantes sobre la continuidad de la coalición en el próximo período. Siendo gobierno, lograron mantenerse unidos por los cinco años contra todo pronóstico. En la oposición será otro cantar, más si se tiene en cuenta que desde el Frente Amplio irán a buscar para temas puntuales a los dos diputados que tendrá Cabildo Abierto -Orsi había anunciado estar dispuesto a ir a buscar acuerdos en cada caso- y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que no será el palo en la rueda del próximo gobierno.

El excandidato colorado Andrés Ojeda consideró que "debería formarse una orgánica de coalición" y actuar en forma coordinada. El senador electo contó que hubo "una charla entre los cinco" líderes de los partidos por el futuro de la coalición. "Los cinco estuvimos de acuerdo en eso. Lejos de estar derrotados, estamos más vigentes que nunca", señaló.

Con el resultado rápido del balotaje se terminaron varias incertidumbres pero se abren otras que se empezarán a develar en las próximas horas y días.