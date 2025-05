El presidente de Colonización, Eduardo Viera, renunció a su cargo tras polémica por ser colono

La polémica entorno a Viera se dio en el marco de la compra que hizo el INC por una estancia en Florida, por US$ 32,5 millones. La operación aún no está firme, pero en una sesión del directorio se aprobó sin los votos de los representantes de la oposición.

Viera sostuvo, al comienzo de la conferencia, que está "orgulloso" de ser colono. Ante la pregunta de si no era una posibilidad dejar de ser productor lechero, el jerarca sostuvo que vive del campo y no considera por qué tendría que dejar de ser colono. "He estamos 20 años en la trayectoria de la actividad gremial (de la lechería) defendiendo a un sector de forma honoraria", agregó e insistió: "A mí me engrandece el ser colono".

Sobre la compra de la Estancia María Dolores, Viera sostuvo que todo el proceso fue ajustado a derecho y destacó "el gran equipo de funcionarios" que tiene el INC.

Por otro lado, contó que habló con Fratti y no mencionó que haya dialogado con Orsi antes de anunciar públicamente su decisión de renunciar. "Yo no estoy cambiando Colonización por absolutamente nada", indicó Viera para despejar las dudas sobre si asumirá en el Instituto Nacional de Lechería (Inale).

"La decisión la tomo porque no quiero que sigan jorobando y manoseando a Colonización. Mi decisión es para proteger a Colonización, a los colonos y para no generar problemas en el gobierno", dijo.