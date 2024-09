Elecciones 2024: dos partidos políticos no podrán competir y ocho mujeres disputarán la vicepresidencia

El calendario electoral avanza de fase. A los catorce partidos políticos que, tras las elecciones internas quedaron con chances de competir para octubre, se les acabó el tiempo para la realización de sus convenciones. Once colectividades presentaron sus fórmulas a la Corte Electoral, una no se presentará en octubre y sí lo hará en los comicios departamentales, y dos no llegaron al quórum y quedaron por el camino.