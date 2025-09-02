En menos de 24 horas, fue condenado un joven que atropelló a un motociclista cuando quiso pasar a un auto

El joven de 25 años que chocó de frente a un motociclista en Ruta 9 ocasionándole la muerte, fue condenado como autor de un delito de homicidio culpable a la pena de dos años de libertad a prueba, con distintas obligaciones.

El ahora condenado manejaba su auto Volkswagen sobre la noche del domingo por el departamento de Rocha hacia la Ciudad de la Costa (Canelones), donde tiene su casa.

Cuando iba por la citada ruta quiso rebasar a un Renault blanco por lo que invadió la totalidad del carril contrario e impactó de frente contra la moto conducida por otro joven de 27 años . La víctima, quien murió en el lugar, cayó a metros del donde fue el impacto , "mientras la moto es arrastrada por el auto unos 200 metros hacia adelante", según consta en el expediente judicial al que accedió El Observador.

Durante la audiencia celebrada durante la tarde del lunes, el conductor también fue condenado a arresto domiciliario nocturno de las 23:00 a las 07:00 horas por el plazo de 10 meses y la prohibición de conducir vehículos por el plazo de la condena.

Además deberá fijar residencia donde este bajo la vigilancia de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la presentación en seccional de Policía por semana durante 14 meses y la realización de servicios comunitarios.

El conductor llevaba como acompañantes en el auto a tres mayores de edad y a una niña de tres años. Por otra parte, el condenado resultó ileso y la espirometría a la que se lo sometió arrojó resultado negativo.

El caso fue investigado por la Fiscalía de 2° turno de Rocha, mientras que el abogado de la familia de la víctima es Rafael Silva.