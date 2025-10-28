Estudiantes ocupan Facultad de Ciencias Sociales en reclamo de mayor presupuesto

Este martes, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) lleva adelante una ocupación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar). La medida tiene como principal objetivo exigir un mayor presupuesto para el centro .

Carmen Midaglia, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, explicó que la FEUU decidió ocupar el edificio solicitando un mayor presupuesto y que así no se restringen "algunos programas pautados" y se puedan aumentar becas para estudiantes.

En declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10), la decana destacó que pese a que el presupuesto resulta "insuficiente" es "mejor" que el del período pasado.

"Ya se ha mejorado algo, hay expectativa de un mensaje complementario para asegurar becas universitarias" , destacó.

Durante este martes, además, los docentes agremiados en la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) realizan un paro de 48 horas, en el marco del paro general parcial anunciado días atrás por el PIT-CNT para el miércoles 29 de octubre por reclamos con el Presupuesto Nacional.

El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, coincidió en que, aunque el presupuesto actual difiere del anterior, sigue siendo insuficiente.

La concentración está prevista para las 9:30 horas en la explanada de la Facultad de Derecho. Desde allí partirá una movilización por Fernández Crespo rumbo al Parlamento, donde se leerá la proclama sindical con los principales puntos de la plataforma reivindicativa