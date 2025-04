Evaluando la evaluación: ¿cuál es la incidencia del poco esfuerzo de los estudiantes en las pruebas educativas?

Las pruebas estandarizadas como las PISA o Aristas que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) permiten obtener una cantidad de información sobre el nivel educativo y el aprendizaje. Ayudan a conocer a los estudiantes, saber niveles, hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Son una herramienta que genera información importante para pensar políticas públicas. Pero no tienen consecuencias para los estudiantes. Un alumno no pierde o salva una de esas pruebas. No recibe una nota que luego verá reflejada en su carné.