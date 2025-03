Fernando Pereira dijo que están "convencidos" de que el Frente Amplio disputará "varias intendencias departamentales"

SORIANO Fiscal de Soriano criticó el "circo" sobre el caso Besozzi y aseguró que no hizo "ningún posteo en Facebook"

"Es bueno para el Uruguay que haya un gobierno nacional del Frente Amplio y también que haya un conjunto de intendencias y municipios gobernadas por el Frente Amplio. En muchas de ellas estamos más que competitivos, es decir, nosotros estamos convencidos que vamos a disputar varias intendencias departamentales", afirmó.

Consultado sobre cuáles cree que disputarán, prefirió no decirlo para no "motivar ni desmotivar".

"La mayoría de los montevideanos hace 35 años votan al Frente Amplio porque creen que es la mejor opción para gobernar Montevideo. Y lo creen basado en hechos, en que Montevideo en 35 años se transformó de cabo a rabo. Luego claramente hay nuevas demandas de los montevideanos que nosotros tenemos que cumplir", señaló.

"Basta ir a Maldonado para ver lo que están gastando ahí en la campaña electoral los candidatos del Partido Nacional. Y saber lo que vale un publicartel con hacer una cuenta matemática es obsceno, como en muchas otras intendencias. Aún en esas condiciones de desventaja económica, de desventaja de cartelería, de desventaja de publicidad electoral, el Frente Amplio está en condiciones de ganar varias intendencias y va a trabajar para eso", agregó.

Sobre la tercerización del servicio de limpieza en Montevideo

Pereira también criticó la propuesta del candidato a la Intendencia de Montevideo de la Coalición Republicana Martín Lema quien propuso tercerizar el servicio de limpieza de la ciudad con el objetivo de cambiar la situación actual.

"Yo me pregunto qué estará pensando hoy Valeria Ripoll cuando su candidato le dice que va a privatizar todo el servicio de limpieza para que la limpieza no tenga ni paros ni feriados. O sea, una posición más antisindical que esta hace mucho tiempo que no escuchaba. ¿Qué pensará la candidata a la vicepresidencia de un partido, que su candidato va en contra de lo que ha defendido a lo largo de la vida?", se preguntó Pereira.