Fernando Pereira habló sobre la posibilidad de ser candidato a la Intendencia de Montevideo

Tras esto recordó lo ocurrido con el caso Marset. "Se juntan 20 hombre del gobierno para mentirle al Parlamento sobre quién era Marset ¿esto es honesto? ¿es honesto mentirle al Parlamento?", argumentó Pereira sobre el tema.

"Tiene enormes problemas el Partido Nacional. El problema de Artigas es que dieron un millón de dólares y todavía no hay trazabilidad hacia dónde iba ese dinero", señaló, y aseguró que el problema en Artigas aún "no terminó".

"El 'Vale emprender' que Lema dice que no tenía nada que ver, la realidad es que hay comerciales por todos lados con el logo del Mides y el logo lo utilizan sin autorización del ministro. ¿Tan pintado estaba el ministro Lema que iba habían acciones de 'Vale emprender' y no se daba cuenta que su logo estaba instalado ahí? Le toman el pelo a la gente", argumentó el presidente del FA.

"El tema corrupción no será central pero sí va a estar. Lo más grave no es que hubo gente que se haya equivocado, lo más grave es que no quisieron votar una ley de financiamiento de los partidos políticos", dijo Pereira.

"Lo más grave es que han votado en contra todas las leyes que van a favor de trasparentar la actividad política", agregó.

Las elecciones en Venezuela

Luego, el presidente del Frente Amplio se refirió a las elecciones en Venezuela y dijo que lo que espera el FA es que el gobierno presente las actas.

"El gobierno de Nicolás Maduro debe presentar las actas, la elección está sospechada. Esperamos el pronunciamiento de las Naciones Unidas. México, Brasil y Colombia van en la misma línea que el Frente Amplio", dijo Pereira.

"La izquierda uruguaya no tiene nada que ver con el gobierno de Maduro. El único representante del Frente Amplio en Venezuela fue Pablo Álvarez" recordó.

"Si hay fraude, hay fraude, lo que pasa es que no es a las dos horas que termina una elección que se define. No es con un posteo a las 2:00 que vos decís 'así no es' -en referencia a lo expresado en X por Luis Lacalle Pou-. Esa no es la forma de hacer política de un presidente, ni de un país", dijo sobre el cierre.