Flores: todo lo que tenés que saber para votar en las elecciones departamentales 2025

Por otro lado, en cada uno de los 127 municipios se elegirá:

Un alcalde municipal .

. Cuatro concejales municipales.

A nivel nacional, los uruguayos votarán por 19 intendentes, 589 ediles, 127 alcaldes y 508 concejales.

¿Por qué no se presenta la Coalición Republicana en Flores?

La Coalición Republicana, que se presentará en departamentos como Canelones, Montevideo y Salto en las elecciones departamentales de 2025, surge como una estrategia política ante la creciente polarización y las diferencias en las posibilidades de victoria entre los diferentes departamentos del país. Según Martín Freigedo, investigador del Departamento de Ciencia Política de la Udelar, aunque esta coalición no es una novedad y ya ha existido bajo otros nombres en el pasado, su reaparición con un lema común en lugares como Montevideo se debe a que el Frente Amplio tiene mayores probabilidades de ganar en estos territorios. Este panorama ha llevado a la necesidad de formar una alianza que permita competir de manera más efectiva en departamentos donde la hegemonía del oficialismo parece más fuerte.

Por otro lado, en el interior del país, donde el Partido Nacional tiene un claro dominio, la idea de presentar una coalición unificada no fue viable, como apunta Antonio Cardarello, doctor en Ciencia Política. En este contexto, la Coalición Republicana busca ser más competitiva en aquellos departamentos donde las opciones de ganar son más parejas, pero las tensiones internas, especialmente con el Partido Colorado, sugieren que la unidad bajo un mismo lema podría no perdurar a largo plazo, dependiendo de los resultados y las dinámicas que surjan de estos comicios.

¿Quiénes son los candidatos a Intendente en Flores?

¿Quiénes pueden votar en estas elecciones?

Para participar, los ciudadanos deben estar registrados en el Registro Cívico Nacional y tener al menos 18 años. Si cumplís con estos requisitos, estarás habilitado para votar. Recordá que el plazo para tramitar la credencial cívica finalizó el 15 de abril de 2024, así que si no la tramitaste, no podrás votar en esta ocasión.

¿Es obligatorio votar el 11 de mayo?

En Uruguay, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Si no te presentas a votar sin una justificación válida, podés enfrentar una multa. Además, si no pagás esta multa, podés encontrar dificultades para realizar trámites oficiales, como renovar tu cédula de identidad. Si no podés asistir por algún motivo, como estar fuera del país o no poder llegar al local de votación, es fundamental que realices el trámite de justificación ante la Junta Electoral dentro de los 30 días posteriores a la votación.

¿En qué casos estoy exceptuado de votar?

Las justificaciones aceptadas incluyen enfermedades, discapacidades o cualquier otra imposibilidad física que impida votar el día de las elecciones, así como las causales de suspensión de la ciudadanía mencionadas en la Constitución. Asegurate de presentar los documentos necesarios a la Junta Electoral dentro del plazo establecido para evitar sanciones.

¿Se puede no votar a alcalde?

En estas elecciones hay dos tipos de lista: por un lado, la que elije al intendente y a los ediles y, por otro, la que elige al alcalde y a los concejales. Se pueden poner los dos tipos de listas en el sobre o poner uno y no el otro, es decir, participar de las departamentales y no de las municipales y viceversa.

La discusión por el "voto cruzado"

Una de las particularidades de estas elecciones será la discusión sobre el voto cruzado. Si un votante coloca en su sobre hojas de votación con listas de candidatos a intendente y a Junta Departamental de diferente lema que la hoja para las elecciones municipales, el voto será anulado. Aunque los Partidos Colorado e Independiente han solicitado que se habilite esta modalidad, el Partido Nacional se opuso.

¿Puedo votar a un partido sin votar candidato?

Como el modelo que se aplica en estas elecciones departamentales y municipales implica que gana el candidato más votado del lema más votado, se puede votar a un partido y no votar a un candidato. Si se pone más de una lista de un mismo partido, por ejemplo en el Frente Amplio poner una que apoya a Mario Bergara y otra Verónica Piñeiro, el voto no va a ningún candidato pero sí a la coalición de izquierda. Lo mismo pasa con la votación para las municipales.

¿Dónde voto?

El día de las elecciones, cada votante debe acudir a su local de votación correspondiente, donde se encontrará con las Comisiones Receptoras de Votos. Estos locales están organizados por circuitos electorales, con un máximo de 400 electores en los urbanos y 300 en los rurales. Además, se garantizará la accesibilidad para personas con discapacidad motriz en al menos uno de los locales de cada serie electoral. El padrón electoral estará disponible para que los ciudadanos puedan consultar si están habilitados para votar en los lugares establecidos.

Cuando llegues a votar, deberás presentar tu credencial cívica y podrás emitir tu voto en las hojas de votación, que estarán organizadas por el lema de cada partido. Recuerda que solo tendrás que marcar el lema de tu preferencia, sin necesidad de detallar más información. Las hojas de votación se entregarán en los locales de votación para facilitarte el proceso.

Si no estás seguro de dónde votar, acá te explicamos cómo acceder a la información en el buscador oficial de la Corte Electoral.

Cambio de padrón electoral

Si cambiaste de domicilio, es importante que sepas que el plazo para solicitar el cambio de padrón finalizó el 30 de abril de 2024, pero se reabrirá en julio de 2025. Si no realizaste el cambio a tiempo, tendrás que votar en el circuito correspondiente a tu dirección anterior.