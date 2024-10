Fórmula del Frente Amplio respaldó propuestas para mejorar el transporte público de Montevideo

Este martes, por su parte, la candidata a vicepresidenta y exintendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que el proyecto del Cinve resolvería varios temas.

"Es una transformación profunda urbana del área metropolitana, pero además tiene elementos secundarios fundamentales como la disminución de los tiempos de viaje, la mejora de la eficiencia, cambios estructurales del sistema de transporte, cambios en la gobernanza, pero sobre todo tiene dos corredores ecológicos y una nueva concepción de la naturaleza en la ciudad que es que la naturaleza somos todos", dijo Cosse.

"Ojalá lo podamos hacer", agregó.

Además, recordó el planteo similar que le había hecho al presidente Luis Lacalle Pou de los corredores metropolitanos en 2021.

"Uno que llevaba Ciudad Vieja, 18 de Julio, 8 de Octubre y Camino Maldonado y el otro Ciudad Vieja, 18 de Julio, Avenida Italia, Giannattasio. Planteamos también un esbozo de financiación que no impactara directamente al déficit fiscal, nunca tuvimos respuesta de eso", dijo la exintendenta.

"Cada vez que se acerca una elección"

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, criticó a la fórmula frenteamplista por apoyar el proyecto del Cinve.

"Se da en todas las instancias electorales por parte del Frente Amplio. Cada vez que se acerca una elección presentan soluciones de la movilidad de Montevideo. No es la primera vez que lo vemos", dijo a El Observador.

Falero aseguró además que Cosse nunca presentó formalmente el proyecto de corredores metropolitanos.

"A ver si queda claro... Cosse y Orsi se reunieron al principio de la administración con el presidente de la República y le dijeron que querían resolver la movilidad y que iban a presentar proyectos. No hay un proyecto encima de la mesa para estudiar", sostuvo.

De todas formas, dijo que no conoce las propuestas que hizo el Cinve, pero que si se las presentan al gobierno las evaluará.

Consultado sobre el esquema de troncales en el que hizo hincapié el Cinve y que apoya, por ejemplo, el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, Falero afirmó no conocerlo.

"Lo único que yo he visto que es muy similar a esto es lo del Tren Tram, que son con 33 paradas. Es un tren de mayor capacidad de pasajeros obviamente y tiene cierta similitud", sostuvo respecto al proyecto del tranvía que conectaría Ciudad Vieja con El Pinar.

El Cinve también propuso crear una entidad de transporte metropolitano que incluya al gobierno nacional y a las intendencias de Montevideo, Canelones y San José. La intención es concentrar ahí las potestades que hoy en día están divididas entre las diferentes intendencias y el Ministerio de Transporte. Inthamoussu había planteado lo mismo en una entrevista con El Observador y también lo había hecho el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en su "Cinco ejes estratégicos para la transformación de Montevideo".

El ministro de Transporte dijo que le parece una "buena medida", pero señaló que ya existe una institución así y que no está en funcionamiento.

"Es el Consorcio Metropolitano. Está creado desde la época de Gonzalo Carámbula, que fue el primer presidente de este grupo. Nunca funcionó bien", indicó.

"Si se aparece una reformulación de ese Consorcio Metropolitano entre las tres intendencias y el gobierno nacional me parece que es una buena medida que todos los partidos políticos se van a sumar a ella. Para reformularlo y trabajar, no solamente para crear una institucionalidad específica para un tema específico y que no avance", concluyó.