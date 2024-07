Fusionar el BROU con el BHU, liberalización de combustibles y unificar organismos: las propuestas que Raffo le presentó a Delgado

Por otro lado, también se plantea el concepto de reducir la burocracia y agilizar los trámites estatales con el concepto de ventanilla única, tal como también reflejaba su programa de gobierno.

Por su parte el Herrerismo propone una modernización de las relaciones laborales, con cambios a diferentes leyes. Una modificación que se plantea es permitir que la licencia se fraccione sin mínimos de días, el voto secreto para elegir las autoridades sindicales y la huelga y el descuelgue de los consejos de salarios para las pequeñas empresas con problemas financieros.

En concepto de reducción del Estado, el Herrerismo propone que la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) deje de ser un ente autónomo y pase a formar parte del Ministerio de Transporte. A su vez también plantea la fusión entre el Banco República y el Banco Hipotecario, unificar los diversos organismos de vivienda y también la unión de los organismos que apoyan a las pequeñas y medianas empresas.

A su vez, plantea que el Correo Uruguayo pase a funcionar como una empresa pública que opera bajo el derecho privado, es decir una empresa pública no estatal.

En materia de impuestos, Raffo presentó la propuesta de reducir los aportes patronales y la exoneración a los puestos nuevos de sueldos menores a $30 mil. A su vez, también señaló la prioridad de bajar el IVA en el gasoil.

"A diferencia del Frente Amplio, los herreristas creemos en generar empleo, no en aumentar impuestos, en un estado que facilite, no en un estado que nos llene de costos y nos complique y en seguir avanzando y no dar marcha atrás”, aseguró Raffo en el congreso.