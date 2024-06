Gobierno analiza cánticos racistas contra Jayson Granger: "Cada vez hay más discriminación en Uruguay"

"'Negro cagón' a voz en grito de todo un estadio, más otros insultos racistas de todo tipo son los que anoche sufrí de nuevo, en Uruguay, al intentar salir a jugar al básquetbol. Esto al parecer acá se tolera y se ha llegado a naturalizar de tal punto que no se le da la mínima importancia, cuando en casi cualquier otra parte del mundo se tomarían medidas al respecto inmediatamente", escribió Granger en su carta.

"Acá nadie hace nada. Se mira para otro lado. Está claro que mis gestos del otro día no fueron los adecuados y por ello pedí perdón dos veces, pero vienen por algo: por cúmulo de racismo y odio al que me he visto sometido en ciertas canchas como la de ayer, de forma reiterada e injusta. Racismo que, lamentablemente, viene también de boca del propio jugador rival, como así me sucedió. Escuchando de su boca repetidamente expresiones como: 'sos mío mono' y 'negro cagón'", agregó.

La Secretaría de Derechos Humanos opera en la órbita de Presidencia de la República desde que la otrora Comisión contra la Discriminación, que era coordinada por el Ministerio de Educación y Cultura, fuera relocalizada a través de la última Rendición de Cuentas.

Etcheverry consideró que cada vez perciben más casos de discriminación racista, lo que se suma al incremento de actos antisemitas detectados por colectivos y autoridades. Pintadas de esvásticas, amenazas en sinagogas y un cabezudo con la estrella de David sostenido sobre una lanza componen los más de 200 casos de los que dio cuenta El Observador luego de que Israel respondiera al ataque de las brigadas armadas de Hamás el 7 de octubre del año pasado.