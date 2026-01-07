Gobierno envió al Parlamento el proyecto para crear la Universidad de la Educación, insiste en el cogobierno y espera que el debate comience en marzo

Varios meses después de presentar un primer anteproyecto, en los últimos días del 2025, el gobierno de Yamandú Orsi envió al Parlamento el proyecto para crear una Universidad de la Educación (UNED) .

Se trata de un asunto que se arrastra desde el gobierno de José Mujica , que genera polémica y que obliga a oficialismo y oposición a negociar debido a que se necesitan mayorías de dos tercios de cada cámara para aprobarla .

Sabedores de esta situación, en el gobierno hicieron una primera ronda de consultas durante el 2025 mientras daban a conocer el borrador del proyecto y esperan ahora que la discusión sea de las primeras en darse a partir de marzo , una vez que se levante el receso parlamentario.

PARLAMENTO Comisionado para la infancia, servicios VIP de mutualistas y Universidad de la Educación: los proyectos que quedaron para el 2026

MEC "Un aporte imprescindible": Mahía presentó anteproyecto para la creación de la Universidad de la Educación

La intención es que el tema sea tratado en la comisión de Educación y Cultura del Senado donde el Frente Amplio tiene mayoría pero también están los referentes de la oposición en la materia .

El proyecto, al que accedió El Observador, consta de 35 artículos, plantea una gestión cogobernada y propone una dirección inicial con venia del Senado.

Ajuste, no refundación

En la exposición de motivos, el gobierno señala que la creación de una nueva universidad en Uruguay adquiere una especial relevancia “frente a los desafíos actuales que enfrenta la formación educativa en el país” y menciona que el nuevo centro académico tiene el “potencial de fortalecer el desarrollo profesional y la carrera docente” desempeñando un rol clave dentro de los sistemas nacionales de educación y educación terciaria.

El Poder Ejecutivo dice que muchos actores y organizaciones vinculadas a la educación han manifestado su respaldo a la idea de establecer un ente autónomo y cogobernado, y detalla que las contribuciones de los estudiantes de formación en educación recibieron “especial atención en el desarrollo de este proyecto”.

“En este contexto, la integración de un ente autónomo con cogobierno con autonomía específica, como sería la UNED al SNET, buscará fomentar la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores a nivel nacional, regional e internacional”, agrega.

En este sentido, el gobierno plantea que no propone un “intento de refundación” sino la “urgente necesidad” de ajustar la formación superior en educación a los “retos epistemológicos y sociales que plantea el mundo actual”.

“Existe, además, un amplio consenso político sobre la urgente necesidad de crear una institución universitaria orientada a formar profesionales de la educación, con un modelo que priorice no solo la enseñanza y la práctica educativa en espacios educativos, sino también la generación de conocimiento crítico e innovador”, añade y reconoce, por último, que una iniciativa de esta magnitud requiere un “esfuerzo considerable y un acuerdo amplio a nivel país”.

Los 35 artículos

En el articulado, el Poder Ejecutivo plantea que la UNED será la encargada de formar maestros, profesores, maestros técnicos, educadores sociales, así como también otros profesionales que la educación formal y no formal requieran.

Dice que otorgará títulos de pregrado, grado y postgrado, y que promoverá el intercambio académico internacional mediante la cooperación con otras instituciones.

En cuanto a la organización, uno de los capítulos que genera mayores controversias, establece que tendrá tres órganos: un Consejo Directivo Nacional (CDN), un rector y la Asamblea Nacional (AN).

El primero será el órgano de dirección superior y estará integrado por siete personas: tres docentes –uno de los cuales será el rector– dos estudiantes y dos egresados de la UNED electos por sus pares. Durarán cinco años en sus funciones, salvo los estudiantes que durarán dos años y medio, pudiendo ser reelectos solamente por un período subsiguiente. Para una nueva designación, deberán transcurrir cinco años desde la fecha de su cese.

En el caso del rector, será designado por dos tercios de votos de los componentes de la Asamblea Nacional aunque sí en una primera instancia nadie obtiene esa cantidad, podrá ser electo por mayoría en una nueva reunión. Durará cinco años en sus funciones pudiendo renovarse su mandato una vez.

Para ser rector se requerirá tener título universitario o de formación en educación, producción académica relevante y un desempeño de por lo menos diez años en instituciones públicas, vinculada a la formación en educación, las ciencias de la educación o trayectoria equivalente.

La Asamblea Nacional, en tanto, estará integrada por dieciocho docentes, doce estudiantes y doce egresados. Sus integrantes también durarán cinco años en funciones salvo los estudiantes que estarán dos y medio. Podrán ser reelectos por un período.

El proyecto propone como disposiciones transitorias la instalación de un consejo provisorio compuesto por cinco personas: tres miembros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, uno por los docentes y otro por los estudiantes, electos específicamente en un acto con intervención de la Corte Electoral. “Permanecerán en sus cargos hasta tanto sean designados quienes les sucedan”, agrega.

Por último plantea que el provisorio tenga 12 meses para designar a la Asamblea Nacional y 36 meses para elegir el Consejo Directivo Nacional, y que en caso de no aprobarse estos procedimientos antes del 1° de marzo de 2030, el Poder Ejecutivo deberá enviar una nueva solicitud de venias, así como pasados los cinco años de la elección del representante docente y de dos años y medio en caso de la representación estudiantil se procederá a la convocatoria de nuevos actos electorales.