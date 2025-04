Graciela Bianchi tras la aprobación de la venia de Mario Layera: "No nos ofrece confianza ninguna"

Bianchi destacó la “buena disposición” del oficialismo en las negociaciones, pero subrayó las diferencias con la venia de Layera. "Lo que pasa es que sí hubo debate y votamos distinto incluso con el Partido Colorado , con el caso de la venia de Layera, que no estuvo nunca en el paquete, que quede claro", afirmó la senadora, ratificando que la propuesta de Layera no fue parte de los acuerdos iniciales.

En cuanto a las razones de la oposición a Layera, Bianchi explicó que la falta de confianza hacia el candidato fue el principal motivo de la negativa. " Nosotros no nos fiamos de él. No nos ofrece confianza ninguna. Y habíamos pedido un informe, pero esto no cambió nuestra postura ", afirmó, recordando que la causa por la fuga de Rocco Morabito y los traslados de narcotraficantes, ocurridos bajo la gestión de Layera , sigue siendo un tema pendiente. " Nosotros defendemos la presunción de inocencia, pero la Constitución nos da un lugar especial en la valoración de las venias ", aseguró Bianchi, haciendo hincapié en la importancia de evaluar las "condiciones técnicas y personales" de quienes ocupan cargos clave.

Bianchi recalcó que el cargo al que Layera aspiraba es uno de "mayor sensibilidad" dentro del gobierno. "Es el servicio de inteligencia estratégica del Estado, es un Gran Hermano que tenemos todos sobre nuestras cabezas, y no nos ofrece confianza", dijo, justificando el voto en contra de la venia. Además, subrayó que, a pesar de la posibilidad de cumplir con el acuerdo de votar las venias propuestas por el oficialismo, "no podemos darle el cargo a una persona que no nos ofrece confianza".

La senadora también dejó en claro que el Partido Nacional tiene la intención de cumplir con los compromisos adquiridos con la oposición, pero siempre dentro de los límites establecidos. "Claro que hay que cumplir la palabra, pero hasta determinado límite", expresó Bianchi, enfatizando que no se puede respaldar a alguien en quien no se confía, especialmente en un cargo tan crucial para la seguridad del país.

Finalmente, Bianchi se refirió a las futuras votaciones de las venias enviadas por la oposición. "Nosotros siempre estuvimos dispuestos a cumplir el acuerdo, pero no vamos a dar nuestro respaldo a una persona que no nos ofrece confianza", reiteró. La senadora expresó que, a pesar de las diferencias, el Partido Nacional respetará los acuerdos, aunque destacó que "no todos los cargos pueden ser respaldados automáticamente, especialmente cuando el cargo es de tal importancia".