Graciela Bianchi se refirió a sus dichos sobre José Mujica: "Quise defenderlo, porque entiendo que está viejo, que se encuentra muy enfermo"

"¿Y ahora qué hay? Un moribundo Mujica , que lo sacan y me da pena, me indigna, porque es un problema de dignidad humana, que lo saquen y lo entren, cuando lo necesitan para dar lástima", había dicho Bianchi los últimos días en una rueda de prensa.

CAMPAÑA "Me da pena y me indigna": Bianchi dijo que el FA usa a un "moribundo" Mujica "cuando lo necesitan para dar lástima"

"La verdad, lo creerán o no, pero a mí me indignó la utilización que se hizo de Mujica, porque yo soy frenteamplista del 71. Entonces, si bien ellos no eran del FA y lo que hicieron fue cambiarlo, yo pensé: 'Me parece que Mujica está poniendo algo de su experiencia controlando a su gente'. Y yo pensé realmente que era una indignidad por él", dijo en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) y mencionó que sería lo "último que iba a decir" sobre lo que pasó.