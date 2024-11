"Me da pena y me indigna": Bianchi dijo que el FA usa a un "moribundo" Mujica "cuando lo necesitan para dar lástima"

"No está más Juan Pablo Terra, no está Hugo Batalla, no está Germán Araújo, no está Rodney Arismendi, le nombro de todos, de todos los espectros, porque Rondey de Arismendi era el secretario general del Partido Comunista, pero era un gran intelectual. Uno podría discrepar con él en su ideología, pero era un gran intelectual y un gran líder", dijo la senadora nacionalista en una rueda de prensa en Florida.