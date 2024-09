Ignacio Errandonea a ministro de Defensa tras anuncio sobre restos: "Es muy fácil echarle la culpa a los gobiernos anteriores"

"Estamos en campaña electoral, yo entiendo. Pero jugar a lavarse las manos echando todo el tiempo: 'los 15 años de gobierno del Frente Amplio'... No asume sus responsabilidades ", dijo y agregó que "es falso" que le han reclamado cosas al actual gobierno que no se han pedido antes.

"Es muy fácil echarle la culpa a los gobiernos anteriores", dijo y añadió: "Yo creo que un ministro de Defensa debería explicar, decir algo, asumir responsabilidades porque esto restos fueron hallados en un predio que depende del ministerio de Defensa, en un predio militar".

"No hemos escuchado a jerarca militar asumir la más mínima responsabilidad, no escuchamos al gobierno asumir responsabilidades", dijo sobre le cierre.

Lo que dijo Castaingdebat en conferencia de prensa

El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, criticó al Frente Amplio (FA) y se preguntó por qué al gobierno actual se le reclamó que forzaran a las Fuerzas Armadas a brindar información sobre detenidos desparecidos cuando al FA no se le reclamó.

De acuerdo con el ministro, no pueden hablar de los "15 años anteriores" porque ellos no tienen "acceso" a la información que se recopiló.

De lo que pueden dar "fe" es que todo lo que le ha pedido Fiscalía ellos lo han "aportado". "Este gobierno no ha ocultado nada y sigue con el mismo compromiso del primer día, colaborar hasta el último momento para tratar de seguir encontrando lo que se pueda", dijo Castaingdebat en la conferencia de prensa donde se anunció que los restos encontrados el 30 de julio correspondían a Luis Arigón Castel.

Tras esto se refirió a las consultas de por qué no obligan a las Fuerzas Armadas a brindar información y dijo: ¿Por qué me venís a reclamar algo a mí que no se reclamó en los 15 años anteriores? La biología nos va jugando en contra a todos. Queda mucha gente que ya no está y eso sucede en los dos lugares".