Imputaron al padastro del niño de 2 años que llegó al hospital inconsciente, intoxicado con cocaína y con heridas por torturas

El fiscal del caso, Luis Álvez, aseguró que "hubo violencia física" y cuentan con elementos que indican que, "en principio", fue por parte del hombre. "Por eso solicitamos la imputación por un delito de tentativa de homicidio", añadió.

Al finalizar la audiencia el abogado del padrastro, Rodrigo Rolón, declaró que el hombre dice que "era ella la que estaba consumiendo, que incluso cuando él se queda acostado en el cuarto es ella la que se quedó levantada consumiendo". "Los testigos que son la propia mamá y la hermana dicen que fue al revés", agregó.

Consultado sobre por qué la madre del niño no se encontraba en la audiencia, el abogado afirmó que no sabía. "Yo no la he visto ni en Fiscalía ni acá", respondió.

"Tanto personal de CTI como los peritos que han intervenido constataron en el menor heridas que ya venían de larga data. Eso no fue denunciado, es más, hoy incluso aparentemente apareció una imagen en la cual mi cliente estaría amenazando al niño con un cuchillo y eso tampoco fue denunciado", dijo el abogado.

Y agregó: "Nosotros realmente lo vemos muy extraño este caso, entendemos que está muy complicado en el sentido de que no queda clara la real participación de mi defendido".

"Que algo pasó ahí no lo vamos a discutir, eso creo que no lo discute nadie porque el niño lamentablemente está como está".

Sobre la salud del niño aseguró que "viene mejor". "Aparentemente ayer lo habían entubado, estuvo tomando una mamadera, eso es lo que yo me he enterado, obviamente yo no tengo contacto con la familia", aseguró.

El abogado también dijo que la pareja se conoció hace aproximadamente un año, a través de las redes sociales y aclaró que el padrastro del niño no vivía en esa casa".