/ Nacional / MONTEVIDEO

Incendio en camión de basura: habían recolectado residuos que estaban prendidos fuego y debieron soltarlos en la calle

El fuego no generó lesionados, pero el camión de basura tuvo daños en la zona de carga

23 de septiembre 2025 - 15:20hs
Archivo; camión de basura

Archivo; camión de basura

Foto: Leonardo Carreño

Un incendio se generó dentro de un camión recolector de basura este martes al mediodía en el barrio de Palermo. La situación se produjo luego de que los operarios levantaran residuos de un contenedor que se encontraban prendidos fuego.

Los trabajadores sintieron olor a humo a las pocas cuadras de cargar la basura y debieron accionar rápidamente, según informó Subrayado de Canal 10 en primera instancia.

Fue entonces que los operarios arrojaron la basura en la calle para evitar que el camión se incendiara. Los vecinos de este barrio de Montevideo también sintieron el olor generado por los desechos que estaban en llamas sobre la vía pública.

Más tarde llegó una unidad de Bomberos que logró apagar el fuego. El incidente no generó lesionados, pero el camión de basura tuvo daños en la zona de carga.

Temas:

incendio camión basura

EO Clips

