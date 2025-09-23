Incendio en camión de basura: habían recolectado residuos que estaban prendidos fuego y debieron soltarlos en la calle

Archivo; camión de basura Foto: Leonardo Carreño

Un incendio se generó dentro de un camión recolector de basura este martes al mediodía en el barrio de Palermo. La situación se produjo luego de que los operarios levantaran residuos de un contenedor que se encontraban prendidos fuego.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los trabajadores sintieron olor a humo a las pocas cuadras de cargar la basura y debieron accionar rápidamente, según informó Subrayado de Canal 10 en primera instancia.

Fue entonces que los operarios arrojaron la basura en la calle para evitar que el camión se incendiara. Los vecinos de este barrio de Montevideo también sintieron el olor generado por los desechos que estaban en llamas sobre la vía pública.

Más tarde llegó una unidad de Bomberos que logró apagar el fuego. El incidente no generó lesionados, pero el camión de basura tuvo daños en la zona de carga.

En la pasada jornada, otro incendio sin lesionados se generó en las cercanías de este barrio. En esa ocasión, el fuego surgió en un taller de tambores sobre la calle Río Negro, en la Rambla Sur. En este edificio ensaya la comparsa Integración y allí está el taller del músico luthier Fernando "Lobo" Núñez.