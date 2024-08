Inseguridad en Cerro Norte: Ministerio del Interior realizó más de 20 allanamientos este jueves

En las últimas horas, vecinos denunciaron nuevos tiroteos durante la noche del martes. Los hechos fueron grabados por varios vecinos de la zona, que llegaron a registrar las disputas.

Y sigue la historia en Cerro Norte.@Ni_Martinelli @Minterioruy

Pongan huevo,carajo.

Están cagando a tiros a la Policía. pic.twitter.com/a26o1rcVno — El Facho Fachero (@Fachoypico) August 14, 2024

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, mediante sus redes sociales se refirió al operativo al cual catalogó como "contundente y masivo".

" Sabemos de la preocupación de los vecinos y estamos actuando en el barrio con toda la fuerza de la ley", escribió el ministro en X.

Según Martinelli mediante el operativo detuvieron a "varias personas requeridas" y lograron incautar diversos objetos "vinculados a activadas delictivas".

"No hay zona en la que la policía no entre; no dejamos lugares liberados a la delincuencia. Como lo hicimos en Villa Española y La Cruz de Carrasco, vamos a devolverle la tranquilidad a Cerro Norte", aseveró el ministro.

Cerro Norte: 23 allanamientos simultáneos



En un contundente y masivo operativo encabezado por la Jefatura de Montevideo, varias unidades de la policía, incluyendo la Guardia Republicana, la Aviación Policial y la UNATEM, realizaron 23 allanamientos simultáneos en Cerro Norte.… pic.twitter.com/DnHwUKdx8i — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) August 15, 2024

INAU no abrió Club de Niños el miércoles por situación de inseguridad en Cerro Norte

Tras la balacera del martes, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) decidió que el Club de Niños del barrio permanezca cerrado durante el miércoles.

"El cierre para que los niños no vayan, para evitar que se produzca alguna situación lamentable que no queremos, esas son las medidas en general que se adoptan y en forma inmediata se autorizan", dijo la directora general del INAU, Dinorah Gallo, a Telenoche (Canal 4).

"También tratamos de alguna manera prever si hay alguna situación de alimentación a los efectos de que el niño en su necesidad básica no se vea afectado o vulnerado", agregó.

"Hay que tener en cuenta que es un club de niños donde los niños van, no viven. Se les brinda alimentación, ayuda en los deberes y juegos didácticos, pero dada una emergencia mayor se realiza una suspensión y se ven las coordinaciones pertinentes para la comida", aclaró.

El centro cerró sus puertas únicamente durante la jornada de ayer y estará evaluando la situación en trabajo con el Ministerio del Interior para determinar los pasos a seguir.