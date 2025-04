Intendente de Montevideo dijo que Cecilia Cairo puedo haber incurrido en "irregularidad" o en "esquema de evasión"

El intendente de Montevideo , Mauricio Zunino , dijo que la ministra de Vivienda Cecilia Cairo pudo haber incurrido en "una irregularidad" o en "un esquema de evasión" por no declarar que edificó en su terreno de Pajas Blancas hace 31 años.

“Si hay construcciones que no se declararon es una irregularidad de procedimiento y si existían construcciones que no tributaban, hay un esquema de evasión, que es otra infracción” , dijo Zunino este miércoles en rueda de prensa.

El intendente dijo que se enteraron del caso "por notas de prensa" y que en la comuna tienen registrados como "sujetos contribuyentes a los inmuebles y no a las personas" .

"No sabemos quiénes son los titulares de los mismos, hasta tanto no se proceda a una instancia más formal. Por eso no teníamos conocimiento del caso puntual", agregó Zunino en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenece Cairo, respaldó a la jerarca. Mientras que dirigentes de la oposición pidieron su renuncia o que el presidente de la República tome una determinación. Hasta ahora, Yamandú Orsi no se ha pronunciado.

Zunino fue consultado por una evaluación política del caso, a lo que respondió que eso lo hará "en los ámbitos correspondientes del Frente Amplio".

“Lo que nos corresponde como intendencia es evaluar una situación si existe irregularidad de construcción o si existe evasión, que es un poco lo que indagaremos en estos días. Pero es una cuestión de procedimiento y si se detecta esto se harán las intimaciones correspondientes para hacer las regularizaciones”, sentenció el intendente de Montevideo.