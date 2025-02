José Mujica habló sobre su etapa en la cárcel y cómo vive con el cáncer: "Biológicamente soy optimista"

Consultado sobre su situación en aquel momento, el exmandatario afirmó: "Cuando quiera venir que venga (la muerte) y le diré si quiere servir otra vuelta . No queda mucho. El último día va a llegar, en algún momento va a llegar".

"Me hicieron un tratamiento de radioterapia y es bravo. Te cocina todo por dentro. Ahora tengo que esperar 40 días, más o menos . ¿Qué vamos a hacer? Te deja medio cocinado ¿viste?", agregó.

Luego, al expresidente le preguntaron sobre su paso por prisión, y reconoció que "es difícil, pero conveniente" vivir "sin resentimiento" porque "la vida continúa".

"Hay gente que quedó presa definitivamente y que anda por la vida esclavizada por lo que pasó. Siguen hablando de la cárcel, como quien da vueltas alrededor de una columna. Otros, miramos para adelante. Son actitudes distintas. Biológicamente soy optimista. ¿Por qué? Yo qué sé. Ahora estoy peleando con un cáncer. Tengo 90 años y sé que me voy a morir pronto, pero ni pienso en la muerte. Sigo haciendo proyectos. Mañana me despertaré muerto y chau", continuó Mujica.

Para el exmandatario "hay cuentas en la vida que no se cobran", y en esa vida "hay que cargar con cosas que no tienen arreglo y seguir andando". "Triunfar no es llegar, triunfar es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Eso es vivir", sentenció.

Mujica: Putin "es un hijo de puta"

Mujica también fue consultado sobre la situación mundial actual, y criticó que hoy se estén desarrollando "52 guerras" en simultáneo, lo que para el expresidente demuestra que "todavía estamos en la prehistoria".

"Es increíble que tengamos que acudir a la guerra. Es increíble la plata que gastamos y tiramos. Es increíble que seamos un animal tan inteligente y tan estúpido, pero es la realidad. Mirá Europa, se está armando hasta los dientes. Ha perdido personalidad Europa. No solo giró a la derecha, no tiene conservadores que miren lejos", marcó, y se enfocó en la guerra entre Rusia y Ucrania, que entiende "la podrían haber evitado hace 15 años".

En especial, Mujica apuntó contra el presidente ruso Vladimir Putin, a quien calificó como "un hijo de puta".

"Es un hijo de puta. Es hijo de un imperio. Crearon el capitalismo más mafioso que puede haber, pero Rusia y Europa se la está regalando a China. Le están regalando un continente entero", soslayó el mandatario.