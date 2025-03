Juicio de Operación Océano: defensas definen si aceptan al juez

A casi un año de que se dictara el llamado "auto de apertura a juicio oral" para Operación Océano en el que se definió que el juez que intervendrá será Huberto Álvarez (Penal 41), no hay fecha de inicio para el juicio. Los defensores de los 11 imputados que irán a juicio siguen discutiendo aspectos del proceso.

El Código del Proceso Penal establece que los jueces con competencia en materia penal, "que hubieren intervenido en actuaciones previas a la audiencia de juicio quedarán automáticamente impedidos de celebrar la misma y dictar sentencia". Aclara que no se considerarán actuaciones previas el dictado de decretos de mero trámite.

Algunos de los defensores consultados señalaron a El Observador que no se opondrán por entender que Álvarez sólo intervino en trámites puntuales que no guardan relación con quienes iran a juicio porque al sobreseer a algunos de los imputados, no se trata de los que irán a juicio.

Además afirmaron que no quedan muchos jueces de los que actúan en penal que no haya intervenido en el caso ya que inicialmente llegó a tener a más de 34 indagados.

En febrero La Diaria informó que la jueza en lo penal de 33° turno, Silvia Urioste, negó varias autorizaciones para salir del país presentadas por imputados que fueron apeladas por las defensas alegando que la fiscalía, que defiende el derecho de las víctimas, no se había opuesto a la autorizar a los imputados a que viajaran.

Ahora el juez esperará a conocer si alguno de los defensores de los 11 imputados se opone a que él sea el juez. Si eso ocurre, la Suprema Corte de Justicia tendrá que designar a otro juez que no haya tenido ninguna interevención en el caso. En caso contrario de que no haya oposiciones, Álvarez tendrá 90 días para convocar a juicio oral.

Desde que se inició el caso en 2020, tuvo cinco jueces de garantías. La primera que intervino fue la jueza Adriana de los Santos, quien fue sustituida por Beatriz Larrieu, quien actuó en la preparación de las declaraciones anticipadas a las víctimas. A partir de 2021cuando Larrieu ascendió a un tribunal de apelaciones, se hizo cargo la jueza María Noel Tonarelli, quien condujo las audiencias de prueba anticipada.

En febrero de 2024 asumió el caso la jueza María Elena Mainard, quien se encargó de elaborar el auto de apertura del juicio, de unas 300 páginas. Al ser notificados de la resolución las defensas cuestionaron algunos aspectos por lo que el auto debió ser corregido. En el interín el caso volvió a cambiar de jueza y ahora la que está a cargo es Urioste.