La Intendencia de Canelones construirá un paseo costero que unirá Parque del Plata, Las Toscas y Atlántida

La Intendencia de Canelones proyecta conectar Parque del Plata, Las Toscas y Atlántida mediante un paseo costero para peatones y bicicletas. El primer paso fue la inauguración de una senda de 500 metros en la rambla de Parque del Plata, entre las calles 7 y 13, realizada este martes 13 de octubre y encabezada por el intendente Francisco Legnani.

La obra costó aproximadamente $ 12,6 millones, fue financiada con fondos departamentales e incluyó la construcción de una senda de hormigón, adecuaciones en el sistema de desagües pluviales y modificaciones en los accesos vehiculares a las viviendas. También se incorporó mobiliario urbano, como bancos.

El intendente explicó que la intención es que el paseo permita desplazarse tanto a pie como en bicicleta a lo largo de la costa.

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Aunque no estableció una fecha concreta para completar el proyecto, expresó su expectativa de que pueda quedar terminado antes de que finalice el período de gobierno.

La siguiente fase aún no tiene un diseño definido, pero el secretario general de la Intendencia, Pedro Irigoin, adelantó que se prevé iniciar el proceso de licitación en febrero. Según explicó, el cronograma contempla realizar una parte de los trabajos durante el invierno y dejar otra etapa para 2028.

Para definir por dónde construir la senda, se optó por el lado norte de la calle costera, con el objetivo de preservar los médanos. Ese criterio también se mantendrá en la extensión prevista hacia Las Toscas y Atlántida.

Foto: Intendencia de Canelones

Además, Irigoin señaló que el corredor permitirá mejorar las condiciones para quienes utilizan la rambla para caminar o hacer ejercicio. También destacó que los clubes deportivos de la zona quedarán vinculados al nuevo espacio, en un sector donde la Dirección General de Deportes mantiene actividades de coordinación con esas instituciones.

"Hay obras que se pueden dimensionar sobre la inversión económica que demandan. En este caso, más allá de la inversión, es el uso que se le va a dar lo que hace que el esfuerzo valga totalmente la pena", dijo secretario general de la Intendencia.

El jerarca planteó, además, que el desarrollo del paseo debería acompañarse de una planificación más amplia de los accesos a la costa. Entre los aspectos a considerar mencionó la circulación hacia las playas, la disponibilidad de estacionamientos y la organización de los servicios gastronómicos y de guardavidas.