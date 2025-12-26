La Intendencia de Montevideo anunció la fecha en la que empezará a multar a conductores que invadan el carril Solo Bus

La Intendencia de Montevideo fiscalizará desde mediados de enero a los vehículos que transiten por más de 100 metros sobre el carril Solo Bus, exclusivo para la circulación de los ómnibus. También se fiscalizará a aquellos autos que estacionen en esta senda.

Para estas fiscalizaciones, la comuna cuenta con cámaras en 58 ómnibus que circulan por este carril.

El director de Movilidad de Montevideo, Germán Benítez , contó que están evaluando comenzar con este régimen a partir del jueves 15 de enero y que fiscalizaría "tanto el estacionamiento en el carril solo bus como la circulación cuando esta excede los 100 metros ".

La comuna "dispone cámaras a bordo de los ómnibus , en ninguna parte de toma de las imágenes ni fiscalización la hacen las empresas, todo lo hace la intendencia ", contó Benítez en diálogo con Subrayado de Canal 10.

"Todas las maniobras están contempladas mientras se den en esos 100 metros, hay gente que vive sobre el carril solo bus", recordó el jerarca departamental. También añadió que "los giros a la derecha están contemplados" cuando se dan dentro de este límite de los 100 metros.

"La circulación se fiscaliza una vez que excede los 100 metros, dentro de los 100 metros se pueden realizar todo tipo de maniobras dentro del carril", sentenció Benítez.

En 2021, bajo la intendencia de Carolina Cosse, la comuna comenzó un plan piloto por el cual con cámaras colocadas en la parte delantera de algunos ómnibus, monitoreó los carriles solo bus. En ese entonces, las cámaras estaban dedicadas a fotografiar el entorno de estas sendas. Se preveía que en una segunda fase, la comuna comenzaría la fiscalización de los vehículos que circulen por esos carriles.